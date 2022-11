Con la cara deformada: Flor Vigna mostró su rostro inflamado y alertó a sus seguidores

Flor Vigna alertó a sus seguidores con un preocupante video que se volvió viral en redes sociales. Hace pocas horas, la conductora de El último pasajero compartió imágenes de su rostro deformado y claramente afectado.

"Les voy a mostrar algo tragicómico”, comenzó diciendo la protagonista en un video donde se la ve con el rostro inflamado y muy diferente, casi irreconocible.

Tratando de llevar cierta tranquilidad a sus seguidiores que la estaba observando, Flor Vigna se encargó de aclarar que su percance se debió a un brote alérgico o al estrés: "No sé si es estrés o una alergia a no sé qué cadorcha. En este momento estoy así de diosa”.

También bromearon con Luciano Castro con la situación. “Dice que tengo cada de boxeadora. Para mí de botoxeada”, escribió Flor sobre el video en el que junto a su novio tratan de ponerle humor a un momento difícil, ya que la artista no se reconoce frente al espejo.

Flor Vigna mostró un tatuaje íntimo

La modelo compartió un video en el que, con un jean tiro bajo que dejaba ver la ropa interior, mostró la espalda baja. Allí, en donde antes había piel lisa, ahora hay un impresionante tatuaje de una serpiente con un imponente par de alas de águila.

“Me tatué las pompis”, escribió sobre la filmación. Aunque optó por agregarle un toque de humor, en la publicación decidió dejarle a sus fans un sentido consejo: “Últimamente me estoy juzgando menos a mi y menos a los demás. Posta que se vive más feliz y libre”. El posteo recibió más de 30 mil Me Gusta y decena de comentarios que, no solo halagaron la nueva pieza de arte corporal, sino que también aplaudieron su mensaje.