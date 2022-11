Bombazo: en Independiente reconocen que Tevez puede ser candidato a DT

Cuando todavía perduraban los ecos del sorpresivo alejamiento de Carlos Tevez de Rosario Central, el flamante presidente de Independiente, Fabián Doman, reconoció durante una entrevista la chance de que el "apache" sea candidato a DT en el Rojo.

"Si me llama el representante de Tevez, obviamente lo escucharíamos. No lo descarto, es alguien que nos podría interesar, aunque su nombre no surgió del mundo Independiente, sino del externo", comenzó el dirigente.

Y agregó: "Todo el mundo me pregunta por Tevez porque no tenemos DT. Nunca hablé con él. Si me llama el representante, obviamente lo escucharíamos. No lo teníamos como posible candidato".

Asimismo, en la misma sintonía, se explayó acerca de otros nombres que suenan como reemplazantes de Julio César Falcioni, quien no estará en la próxima temporada: "No me queda claro que (Ricardo) Gareca quiera dirigir en Argentina".