La tensión crece en "GH": el duro cruce entre Alfa y Nacho por la prueba semanal

En Gran Hermano los corazones se aceleran cada vez un poco mas. Lo cierto es que la convivencia influye y mucho entre los participantes, que al mínimo contacto o dicho que no gusta, directamente ya es motivo de pelea.

Este jueves comenzó la prueba semanal, en donde los "hermanitos" tienen un total de 10 segundos para correr hacia un totem (hay tres por toda la casa), detectar cual es el que suena y llegar de a dos participantes (elegidos al azar por Gran Hermano), que tendrán que oprimir un botón hasta que se les termine su turno y el aparato cambie de color. Lo cierto es que se necesita concentración y sobre todo destreza, rapidez.

Las dos pruebas anteriores no lograron ganarlas y por eso, contaron con apenas la mitad del presupuesto (algo así como 120.000 pesos para un total de 16 jugadores).

A raíz de esto, las discusiones comenzaron. La diferencia de edad de Walter "Alfa" (60 años), con el resto de los chicos es notoria y todo parece mas intolerante.

Mientras los jugadores estaban en el living esperando a ser llamados para el desafío semanal, "Alfa" criticaba a sus compañeros y decía que no iban a lograr superarlo. Las quejas hicieron enojar a Nacho, que tuvo una lengua filosa y le contestó: “Cortala, porque lo tenemos que hacer igual. Si no te gusta no lo hagas, encerrate en el cuarto y quedate ahí. Pero lo tenemos que hacer todos porque estamos todos en la misma casa”, comenzó alterado el joven de 19 años.

“Si hay que estar 24 horas despierto, vamos a estar 24 horas despierto. Entonces ya está, ¿Qué tantas vueltas? Va a sonar la alarma y ahí vamos a tener 10 segundos para ir hasta allá”, cerró Nacho haciendo el gesto de cerrar la boca. Pero la cosa no quedó ahí porque Alfa no se quedó callado y retrucó: “¿Qué callate la boca? ¡Qué insoportable, por dios!”, exclamó.