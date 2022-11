En el momento de mayor bronca en el vestuario de Boca, apareció Riquelme: ¿Qué les dijo a sus jugadores?

Racing fue el ganador del Trofeo de Campeones (se impuso por 2 a 1), y la bronca en el vestuario de Boca era muy grande, hasta que apareció en escena Juan Román Riquelme para poner paños fríos a la situación.

Una vez terminado el partido, los jugadores dirigidos por Hugo Ibarra, se fueron a los camarines con mucho enojo por haber perdido la final y con intenciones de no quedarse a la entrega de las medallas. Lo que no sabían los dirigidos por el ex lateral de Boca, es que en el vestuario estaba Riquelme esperándolos.

Dicen quienes estaban en el lugar, que los jugadores estaban buscando las copas e iban a salir a refregárselas a los jugadores de Racing. De hecho, Agustín Rossi agarró una y estaba enfilando al campo de juego. Estaban re calientes... Hasta que apareció Riquelme en el vestuario. Les dijo que "eso no se hace, que salgan, acepten la medalla y se la banquen", según contó un periodista partidario en una transmisión radial.

El cronista agregó que Román palmeó en el pecho a cada uno de los futbolistas en señal de reconocimiento por el gran año que tuvieron, tras ganar la Copa de La liga y la Liga Profesional. Un gesto del ídolo fue similar al que hacía el recordado Carlos Timoteo Griguol cuando dirigía a Gimnasia.