VIDEO. Gran Hermano hot: Coti confesó que tuvo sexo con el "Conejo" y dio detalles picantes

El encierro comienza a encender a una de las parejitas de Gran Hermano 2022. Constanza Coti Romero y Alexis Conejo Quiroga tuvieron relaciones sexuales por primera vez dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe) sin que nadie los viera y ella le relató los pormenores de la experiencia a Julieta Poggio, con quien saltaron de felicidad.

La conversación a solas que las jugadores tuvieron en el dormitorio de las chicas comenzó con una sugerencia de Juli hacia Coti. "Ay, boluda, ¿no te dan ganas de coger? ¡La puta madre! Hacelo ya fue... Los chicos lo hicieron (por Juliana Díaz y Maximiliano Guidici), dos veces", le dijo la modelo a su compañera.

Entonces, la correntina de 20 años le confirmó que ya había tenido relaciones con Conejo. "¿Por eso se quejaba Juli de que no pudo dormir?", le preguntó Poggio. "No, no, eso se quejó porque yo estaba hablando", reconoció la oriunda de la localidad de Caá Catí. Y, acto seguido, paso a contar con lujos de detalles su apasionada noche con el cordobés.

“Él conocía todo, fue mucho. Yo dije, ¿qué?”, contó entusiasmada. “Sin hacer ruido, porque acá te tenés que callar, en una posición que no me suele gustar, y muy quietitos, igual lo logramos”, señaló mientras susurraba y afirmó que fue “solo cucharita”. Entre risas, su amiga le respondió: “Ay no, ¡re loco!”.

A pesar de la incomodidad del contexto, la correntina de 20 años le confesó a Julieta que se sintió muy bien cuando intimó con el Conejo. Al terminar con el relato, ambas se miraron cómplices y felices por lo ocurrido. “¡Ay qué lindo amiga, te felicito!”, gritó Poggio. Acto seguido tuvieron una sorpresiva reacción: se tomaron de las manos y comenzaron a saltar y girar de la emoción.

Las redes no tardaron en generar un sinfín de memes con la situación que los seguidores del programa estaban esperando desde hace tiempo.