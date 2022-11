VIDEO. Una mujer se plantó y se "paró de manos" ante un motochorro en La Plata

Una mujer salió de su casa en La Plata minutos antes de las 9.30 y bajo el sol radiante que ya calentaba a esa hora de la mañana, lo que menos pensó cruzarse en la calle fue a un motochorro.

La secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad particular 9 y 513, lugar de Ringuelet en donde sucedió el violento episodio.

Quizás por la sorpresa -o no- y también por hartazgo que reina en esa zona del Gran La Plata, la reacción de la víctima fue plantarse. Pese a violencia del delincuente, la situación terminó en un forcejeo y el implicado desistiendo de su cometido.

"Seguro la mujer está podrida de los choreos y no aguantó más", describió un frentista de la zona, que agregó: "Se sospecha de que los que roban no son de tan lejos, y quizás hasta pudo haber conocido o sospechado de quien iba en la moto, y no se bancó que le roben en el barrio. Como quien dice falta de códigos", dijo.

UNA ZONA CALIENTE

El viernes pasado, casi un centenar de vecinos de esa zona de Ringuelet decidieron mostrar su descontento por los reiterados robos.

Como se publicó en este diario, durante un buen tramo de la tarde cortaron el tránsito en 7 y 511. Con carteles, pidieron por más patrulleros y presencia policial.