Méndez cambia el chip

A pocos días del comienzo de una nueva pretemporada, y con la mirada puesta en la próxima Liga Profesional, Mauro Méndez aprovecha los últimos días de las vacaciones para terminar de recargar las pilas y volver con todo, sabiendo que a Estudiantes se le viene otro año intenso en materia futbolística.

El delantero uruguayo, de 23 años y que tiene contrato con el Pincha hasta 2025, no ha tenido demasiada continuidad desde que llegó al club a fines de julio pasado.

Sin embargo, y ante la inminente llegada de Abel Balbo, el flamante entrenador, sabe que ante cada nuevo proceso, todos comienzan de cero.

- ¿Cómo resumís el año?

- Mientras disfruto de la familia y ya poniéndome al día, creo que el balance de lo que fue mi primera etapa en Estudiantes no es del todo positivo. Sí estoy muy contento por los partidos importantes que tuve y que se dieron. Algunos con buenos rendimientos y otros con no tanto, pero quedé en el debe con el tema del gol. Para mí es lo más importante y crucial. Por eso no fue un buen arranque en Estudiantes para mí. Con eso quedé en el debe.

- ¿Lo decís por la falta de gol y los minutos jugados?

- Eso va en cada uno. Yo los minutos que tenga los tengo que aprovechar al máximo. Si son cinco, son cinco en los que tengo que dejar la vida. Y si es posible hacer un gol, hacerlo. Lo importante es que siempre intenté. Y no se terminó dando. Me quedé con esa espina de no poder gritar ningún gol. Para uno que es delantero es bastante duro. Soy muy autocrítico en eso. Fue muy duro para mí. Pero bueno, ya pensando en lo que va a ser el próximo año para aprovechar la pretemporada con el equipo y adaptarme bien. Eso va a ser fundamental.

- Venías de hacer muchos goles en Uruguay. ¿Te afectó en lo anímico?

- Sí, me afectó un montón. Yo venía de una muy buena primera mitad de años con Wanderers. Hice 15 goles en no sé cuántos partidos. Venía muy bien. Y llegar a Estudiantes a jugar la Copa y el torneo fue un cambio grande para mí. No me adapté del todo bien a lo primero. Capaz por eso me costó un poquito. Ahora con el hecho de tener una pretemporada con el equipo, de que sea todo un poco más diferente, con más tiempo y trabajo, creo que va a mejorar la cosa.

- Y aquella definición contra Paranaense en UNO...

- Eso lo pensé muchísimo. Pasé muchas pensando en esa jugada. Pero ya pasó. No puedo seguir con eso. Es algo que en lo que uno tiene que pasar de página porque si no lo va a matar en los psicológico, que es lo que a uno le choca más. Obvio que me dolió muchísimo esa jugada. Iba a ser una buena forma de arrancar con el pie derecho y capaz que con una clasificación. No se dio y ahora hay que pasar de página y pensar en este año que viene, que creo que va a ser muy bueno.

- ¿Qué te pedía Zielinski al momento de entrar a compartir ataque tanto con Boselli como con Díaz?

- Era diferente entrar con uno a entrar con otro. Con Mauro era más ir a pelota dividida, a la área. Y cuando jugaba con el Loco era, él iba y yo quedaba un poco más alejado para la segunda pelota. La verdad que jugué con los dos. Con los dos me sentí muy cómodo. Excelentes jugadores. Aprendí muchísimo del día a día con los dos. Mauro es un goleador que ha hecho goles por todos lados. Y el Loco también. Me impresiona muchísimo cómo juega y cómo usa el cuerpo. Estoy muy contento con el plantel. Llegué a un club con un grupo enriquecedor. Le estoy sacando el jugo a todos.

- ¿Qué le pudiste aportar a tu juego con la experiencia en el fútbol argentino?

- Creo que cambió muchísimo mi juego con el cambio del fútbol uruguayo al argentino porque creo que lo que más agarré es la dinámica. La intensidad con la que se juega acá es muy diferente a lo que es allá. Vos mirás un partido del fútbol argentino y uno del uruguayo y el uruguayo parece que va en cámara lenta. Eso fue lo que fui agarrando de a poco con las prácticas y los partidos que me ha tocado jugar. Es todo muy diferente. El roce también. Por eso me costó adaptarme al juego de acá. Además yo llegué al equipo sin tener pretemporada acá. Tuve una práctica con los compañeros y al otro día me tocó jugar. Eso también pesa. No es por meter una excusa porque a muchos les ha pasado. Pero también hay que marcarlo.

“Me quedé con esa espina de no poder gritar ningún gol. Es bastante duro para un delantero”

- ¿Esa diferencia también se nota en los entrenamientos?

- Sí. Yo en las primeras prácticas no podía respirar del ahogo que tenía. Es muy diferente el día de los entrenamientos, de todo. La verdad que el fútbol argentino está varios escalones por encima del fútbol uruguayo.

- ¿Qué encontraste de diferente y qué similar a lo que esperabas de Estudiantes como club?

- Me encontré con un club muy serio y muy profesional. Lo había hablad con Manu (Castro) antes de venir. La verdad es que cuando llegué no me sorprendió nada porque él me había contado todo lo que era. Es un salto grande de lo que estaba viviendo en el Uruguay a jugar a un equipo tan grande como Estudiantes. Fue un salto grandísimo para mí. Manu me había comentado mucho lo que era y lo que se vivía. Llegué con esas expectativas, que fueron tal cual me dijo él.

- ¿Qué sabés de Balbo?

- Sinceramente no sé mucho de él. Sé que era delantero como soy yo, así que voy a sacarle bastante jugo a esas cosas. Por lo que sé jugó varios años en Europa y también integró la selección argentina.

- ¿Cómo trabajás para que la ansiedad no te coma?

- Al principio se me estaba haciendo complicado todo eso. Estaba con mucha ansiedad y ganas. Y capaz que al estar así es peor porque te salen menos las cosas. Lo trabajé con un psicólogo. La verdad es que me estaba afectando muchísimo. Arrancar con el psicólogo me hizo muy bien para trabajar la parte de la cabeza que es fundamental para nosotros. Si no estás bien de la cabeza, no te va a salir bien nada.

- ¿Ya venías trabajando con un psicólogo desde Uruguay?

- No, no. Las veces que trabajé con un psicólogo fue por casos puntuales que me han pasado en diversos momentos de mi vida. La verdad que para nosotros es fundamental tener una ayuda extra. La cabeza es muy importante a la hora de jugar y a la hora de entrenar todos los días para ser un jugador de fútbol. Si no estás bien de la cabeza, no vas a rendir al máximo en el día a día.

- En situación ideal, te gusta más ser bien el “9” e ir por el centro?

- Quizás me siento más cómodo jugando de “9” entre los dos centrales del equipo rival. Pero no niego que puedo hacerlo con otra punta porque ya lo hice en otras ocasiones. En todos los minutos que jugué lo hice con otro delantero. Yo me siento más cómodo como “9” solo. Eso va a depender de lo quiera el técnico. Uno tiene que adaptarse a eso y siempre estar dispuesto a entregar lo mejor de sí.

- La dirigencia está abocada a buscar refuerzos. Y en la lista figuran dos compatriotas: Diego Hernández y Eduardo Darias

- Con Diego compartí mucho tiempo. Es un extremo muy picante. Muy encarador. Me pondría muy contento de que llegue al club. Le puede aportar cosas interesantes el equipo. Tengo una relación muy buena con él. Darias es muy parecido. Es un extremo pero puede jugar en varias posiciones. Tiene una velocidad impresionante y tiene un muy buen uno contra uno. Son dos jugadores que sería muy bueno que llegaran al Pincha.