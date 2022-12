Malestar en la CD de Gimnasia con Utedyc: los dirigentes mañana abrirían la sede del club

Hay malestar en la Comisión Directiva de Gimnasia con el gremio de Utedyc y este diario pudo saber que mañana abrirán la sede del club, en medio del conflicto sindical. Trascendió que los propios dirigentes serán quienes subirán las persianas de la sede de calle 4 y "les darán explicaciones a cada socio sobre los motivos reales de la medida de fuerza", expresó una fuente consultada.

Asimismo manifestaron que "pasaron sólo 10 días de gestión y el nuevo gobierno del Lobo logró mejorar objetivamente la situación laboral de los trabajadores al restituirle la cobertura de la ART que se encontraba suspendida desde hacía meses". En ese sentido se informó que se cumplió con el esquema de pago desdoblado de los salarios que desde hace años se viene instrumentando en el Club.

"La respuesta del gremio Utedyc La Plata fue una intransigencia extrema a punto tal que, pese a que objetivamente la situación laboral de los trabajadores mejoró, decidieron paralizar las actividades en todas las sedes del club, afectando incluso las propias arcas de la institución dado que no se pudieron cobrar cuotas sociales y deportivas", manifestaron.

Teniendo en cuenta la difícil situación que atraviesa Gimnasia al no poder contar por el momento con los ingresos de los derechos audiovisuales (vea: ), y dado que la magnitud de la medida de fuerza no registra ningún antecedente durante la gestión del ex presidente Pellegrino, en la CD de Gimnasia están convencidos que la retención de tareas tiene una clara intencionalidad política para dañar al gobierno votado por los socios.

Cabe destacar que desde hace tiempo los empleados y empleadas del Lobo vienen cobrando sus salarios de forma desdoblada, con un primer anticipo que se pagaba entre el 10 y el 12 de cada mes. Ayer, el Club depositó un adelanto de $70.000 y mañana se acreditará el Repro que implicará completar el pago de los sueldos de hasta $100.000.

En tanto, se informó que la semana que viene, entre el 18 y el 20 diciembre, se terminará de abonar el 100% de los salarios de noviembre una vez que se acrediten en las cuentas del Club el débito de las tarjetas de crédito.