Se supo: el Kun Agüero reveló qué molestia tuvo Messi en la semifinal de Qatar con Croacia

En su nueva faceta de streamer, Sergio Agüero ya nos tiene acostumbrados a momentos únicos durante el Mundial de Qatar 2022. Su espontaneidad y alegría le han permitido establecer un vínculo muy especial con la gente. Pero el haber sido compañeros de los jugadores que integran el Seleccionado nacional hasta el año pasado, hace que tenga un contacto constante. En especial con Lionel Messi, su amigo.

En declaraciones a la prensa luego del partido ante Croacia, el Kun reconoció que se asustó cuando en un momento vio a Lionel Messi tomarse la pierna izquierda, como si tuviera una molestia muscular. "Medio que en un momento todos lo vimos, nos asustamos un poco que se agarró el isquio y el aductor", admitió el ex delantero. "Pero no sé de dónde sacó tanta fuerza, no se notó nada", contó.

Cuando le consultaron si le había preguntado a Messi sobre esa situación, el Kun contó que el capitán del Seleccionado nacional le comentó "creo que fue un golpe". "¿Pero no te diste cuenta de alguien te pegó atrás?", le dijo, buscando que le aclarara un poco más a qué se debía que se hubiera estado tocando.

"Yo creo que recién se va a dar cuenta en dos días, que ahí se le va a aflojar el dolor. Para mí fue un golpe", afirmó el ex delantero, quien además aseguró que Messi le confesó que "no le dolía".