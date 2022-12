La madre de Lucio Dupuy acusó a su pareja: "Cuando lo dejé en mi casa, estaba vivo"

El crimen de Lucio Dupuy se encuentra en etapa de debate dentro del juicio en Santa Rosa, La Pampa. Este jueves, la madre del menor, Magdalena Espósito Valenti pidió que le cedieran la palabra y rompió el silencio por primera vez.

El niño de 5 años fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 y, tras los hechos, fueron detenidas su madre y su pareja, Abigail Páez. Ambas actualmente están siendo sometidas a juicio para determinar la culpabilidad y responsabilidad.

Se cumplen seis semanas desde que comenzó el debate en el tribunal de Santa Rosa, a cargo de Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora.

La madre del menor declaró pero no quiso responder preguntas. Ante los presentes, contó: “Cuando lo dejé en mi casa, me saludó, estaba con vida. Al día de hoy, sigo sin poder creerlo”.

Respecto a cómo lleva la situación, aclaró: “A muchos les parecerá mal que no esté llorando pero me mentalicé en ser lo más fuerte posible para poder hablar claramente”. “A Lucio lo lloro en privado, me parece más humano que hacerlo delante de personas que no me conocen a mí, ni conocieron a Lucio y dijeron un montón de cosas sobre mi supuesto rechazo a la maternidad”, concluyó.

Luego de estas palabras, todo apuntó a su pareja, Abigail Páez. La otra acusada declaró días atrás que nunca quiso “lastimarlo y mucho menos matarlo”. Además, aseguró que “me duele el alma” y “lo extraño mucho”.

Valenti enfrenta cargos por “abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el vínculo, por ser cometido por dos personas, por existir convivencia, por ser la víctima un menor de edad, en concurso real con homicidio calificado por ser la tutora, por alevosía y enseañamiento”. Sobre Páez pesan los mismos cargos, excepto por el agravante del vínculo.

Con la presencia de 71 de los 105 previstos, solo quedan dos audiencias hasta el 22 de diciembre, donde se darán los alegatos.

La causa de la muerte de Lucio Dupuy, según la autopsia, confirmó que murió por “politraumatismos por golpes, mordeduras, quemaduras de larga y reciente data” y por una “hemorragia interna”.