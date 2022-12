¡Bomba! Francia tendría un as bajo la manga para la final con Argentina: ¿juega una superestrella?

Un as bajo la manga tendría Francia de cara a la final que el domingo jugará ante Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Podría ser una verdadera "bomba" que el propio Didier Deschamps, DT de esa selección, no desactivó del todo, por lo que algunos se animan a no descartarla.

Todo gira en torno al rumor de una de las estrellas del seleccionado europeo que quedó desafectada a último momento por lesión, pero que no fue quitada de la lista de buena fe presentada en la FIFA, por lo que estaría habilitada para ser de la partida decisiva. Así, el elenco europeo, que pasó a esta instancia tras vencer ayer a Marruecos por 2 a 0, sueña con poder contar con una de sus figuras que ni siquiera viajó a Qatar pero que podría hacerlo a la brevedad si le dan el ok.

Ese futbolista es nada menos que Karin Benzema, dueño del Balón de Oro 2022, quien se desgarró a pocos días del debut francés en la Copa del Mundo. Lo cierto es que evolucionó de su lesión y desde el fin de semana se entrena a la par de sus compañeros del Real Madrid, por lo que al formar parte de la lista de 26 jugadores mundialistas de Francia, Deschamps puede contar con él -si es que lo considera- para la final que se disputará en el estadio Lusail ya que fue pieza clave de su equipo en los últimos años.

El medio español Mundo Deportivo asegura que Benzema sería autorizado tanto por el entrenador Carlo Ancelotti como por su club para volver a Qatar, y así estar junto a sus compañeros de selección en un choque tan especial. Además indica que la estrella de Francia trabaja con normalidad a 21 días de haber salido lesionado del único entrenamiento en el que participó con la Selección.

En el mismo medio se informa que es decisión del jugador del Real viajar o no a Qatar, en donde incluso se anunció que recibirá una medalla dorada o plateada por ser campeón o subcampeón en la presente edición del Mundial.

Por su parte, el seleccionador francés, Didier Deschamps, se mostró visiblemente molesto con la pregunta sobre el posible retorno de Benzema al equipo de cara a la final del Mundial de Qatar contra la Scaloneta. "No voy a responder, siguiente pregunta", respondió enojado pero sin cerrarle la puerta a esa posibilidad. Es una realidad que el entrenador no convocó a nadie en su lugar, por lo que la FIFA aclaró que, oficialmente, forma parte de la lista francesa de 26 jugadores y podría regresar a la concentración y jugar. ¿Lo hará ante Argentina?