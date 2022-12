Fuerte polémica en el Concejo por loteos de suelo rural en la periferia

La urbanización de casi 300 hectáreas para loteos en la periferia de la Ciudad se convirtió este jueves en el centro de la polémica del Concejo Deliberante, donde los expedientes de urbanización girados por el Ejecutivo fueron sancionados con el rechazo del bloque del Frente de Todos, que denunció que se trata de suelos “inundables” y que se avanza sin planificación sobre zonas productivas.

Si bien los loteos en tratamiento afectaban varios barrios, el más conflictivo fue un macizo rural de 53 hectáreas ubicado en 137 y 94, donde se prevén realizar más de 800 loteos. Sin embargo, desde la oposición sostienen que el polígono, cuyas parcelas ya se encuentran a la venta, “no cuenta con la pre factibilidad para zona urbana por alto riesgo de inundación”.

Así lo subrayó el edil peronista Guillermo “Nano” Cara, quien afirmó que el informe que el Municipio encargó a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) indica que el lugar es de “alto riesgo” de inundación y requiere de grandes obras hidráulicas que no están previstas. “Lo que ven en rojo es la zona señalada por los especialistas cuando llueve, que puede convertir una urbanización en ese lugar como un parque acuático”, lanzó alzando un mapa del informe realizado luego de la inundación de 2013.

“El desarrollador está vendiendo los lotes diciéndole a unas 3 mil personas que pueden comprar e irse a vivir al lugar con seguridad”, dijo Cara. Y añadió: No hay pre factibilidad ni de la Autoridad del Agua (ADA) ni de ABSA. En el caso de esta última, la empresa explicó que para llevar agua potable al lugar debe hacerse una obra en la calle 90 y 116. “¿Quién la va a pagar?”, se preguntó el concejal. ¿Sabe la gente que a la que le quieren vender estos lotes esta situación? ¿Saben que no hay cloacas y que los desechos se volcarán a las napas o, eventualmente, contaminarían el arroyo El Pescado?”.

Cara remarcó: “Los proyectos hidráulicos que se requieren son a cuenta de los adquirientes y no se dice. Y si se consolida el barrio, después hay que ir atrás a solucionar el tema y lo tiene que pagar el Estado”, lanzó. Y añadió: “Los expedientes no cuentan con ninguna firma de un funcionario. No se están haciendo cargo”.

Y agregó: “Es más: las páginas públicas de estos loteos afirman que este desarrollo está aprobado”. Y advirtió a los concejales del bloque oficialista: “Nos reservamos el derecho a ir al Tribunal de Cuentas y a la Justicia”, por la irregularidad denunciada. Al mismo tiempo, su par Yanina Lamberti, presidenta del bloque del peronismo, se preguntó: “¿Cuál es la razón para pretender lotear más de 800 viviendas justo en un valle de inundación?”.

La oposición había pedido que este expediente de Altos de San Lorenzo vuelva a comisión para un análisis más exhaustivo. E insistió en que el ADA no está garantizando la seguridad de la urbanización en la zona.

Para rebatir la acusación, el presidente de la comisión de Planeamiento del deliberativo, el garrista Javier Mor Roig, reprochó que los concejales del peronismo “rechazan la iniciativa en el recinto pero firman el despacho de comisión”.

Y explicó que este expediente “ratifica un convenio urbanístico, no hay un proyecto”. Y que “hay una serie de pasos que se están cumpliendo y se están desarrollando”. En tanto, Cara lo interrumpió para rebatir y afirmar que lo dicho por Mor Roig “no tiene ninguna constancia en el expediente”. Además, indicó que “no está permitida ninguna comercialización antes de la aprobación y que esto fue comunicado a la empresa”.

Se trata de una iniciativa que implica un desarrollo a partir de la ley provincial de Acceso al Hábitat. “Nosotros estamos diciendo que hay que hacer obras y tomar ciertos recaudos antes de la etapa de construcción”.

“Cuestionan este proceso y no les preocupa que a 20 cuadras de ese lugar se consolide un asentamiento que no tiene ninguna planificación ni servicios”, contestó en referencia al predio del exclub de Planeadores de Los Hornos, donde durante la pandemia se consolidó la denominada “megatoma”.

A esa crítica, Arias afirmó que “Planeadores” cuenta con estudios hídricos y un plan para localizar a la gente, en tanto que en el predio de 94 y 137 hay “un negocio”.