Con duros términos, Melazo y sus abogados atacaron la labor fiscal

La intervención en la causa de un presunto testigo analfabeto, otros aparentemente coaccionados, la denuncia por un supuesto robo en su casa y, una persecución que habría sido montada para perjudicarlo, figuraron ayer entre los pasajes más duros del alegato de la defensa del ex juez César Melazo, que también hizo uso de la palabra intentando mejorar su delicada situación procesal, que ya cuenta con un requerimiento fiscal de condena de 16 años de prisión, como integrante de una asociación ilícita.

Flanqueado por los abogados Juan Pesquera y Christian Romano, el magistrado habló de una campaña de difamación en su contra, orquestada como la que sufrió Juan Pablo “Pata” Medina, ex líder del gremio de la UOCRA La Plata y otros representantes de los trabajadores.

En ese sentido, prometió una lluvia de denuncias penales contra todos los que estuvieron ligados a la causa.

Con particular encono hacia la instrucción, que encabezó la fiscal Betina Lacki, Melazo no se olvidó absolutamente de nadie y le apuntó a la ex Procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo; al actual titular del organismo, Julio Conte Grand; al Fiscal General platense, Héctor Vogliolo; a la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; a otros integrantes de su gabinete y a todos los que aparecen en los videos de la llamada “Mesa Anti-sindical”.

Para cerrar su exposición, Melazo le pidió coraje a los integrantes del Tribunal (Silvia Hoerr, Andrés Vitali y Santiago Paolini), que deberán dictar un veredicto al término de esta etapa de alegatos.

A su turno, para los letrados Pesquera y Romano, a Melazo lo ligaron a la figura de la asociación ilícita “sobre la presunción de pensamientos”.

Se trata de un “totalitarismo jurídico penal inquisidor” y que “la imputación no resultó clara, precisa y, mucho menos circunstanciada, por lo que no se puede saber los actos que se reprochan, ni a quién habría favorecido”, por lo que no se puede defender de algo, que consideraron, “tirado de los pelos”.

“Es necesario que el autor realice algún aporte efectivo a la asociación, que se traduzca exteriormente como tal frente a los otros miembros”, agregaron.

Por otra parte, alertaron que “incurre en arbitrariedad la sentencia que exhibe una ausencia de consideración respecto de la existencia del acuerdo de voluntades explícito o implícito que caracteriza a la figura, el cual extrae de la pluralidad de presuntos hechos delictivos, algunos de los cuales inclusive no existen o no están siquiera indiciariamente demostrados”.

Además, criticaron la acusación por tenencia de municiones y armas de guerra, el encubrimiento y, fundamentalmente, cualquier posible participación en el asesinato de uno de los miembros de la banda (Juan Farías), ocurrido en el barrio La Loma, en el año 2010 y por el que pidieron que se lo investigue para determinar si tuvo algún grado de participación.

EL PEDIDO DE CONDENA

Hace unos días, los fiscales de juicio, Mariano Sibuet y Victoria Huergo, pidieron que sea condenado a 16 años de prisión como “jefe” de una asociación ilícita y encubrimiento de delitos, y que se investigue si tuvo su participación en el homicidio de un presunto integrante de la banda y si también incurrió en enriquecimiento ilícito.

Sibuet y Huergo afirmaron que “10 sujetos de sexo masculino de La Plata formaron parte de una organización destinada a cometer hechos delictivos de diversa naturales, escruches, robos de autos, venta de estupefacientes, con un mismo modus operandi”.

