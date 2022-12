Cinthia Fernández: "Hace más de un año que no tengo sexo"

Sabido es que, las idas y vueltas sentimentales de Cinthia Fernández siempre se caracterizaron por ser extremadamente mediáticas.

Ahora, contó sobre su intimidad y al referirse a su actividad sexual confesó: “Hace mucho más de un año”, y continuó aclarando respecto del momento en que tuvo intimidad por última vez con un hombre. “Hay mujeres que son bastante asexuadas, y cuando están con alguien son como una máquina, te ponés al día, recuperás el tiempo perdido”.

Por otra parte, también se tomó unos minutos para recordar su paso por Gran Hermano Famosos, momento en que “le pude laxante a Vadalá, una botella entera, y no sabía que le podía hacer muy mal”. “Es un reality y la producción te hace el personaje que te quiere hacer, porque tampoco se transmitía las 24 horas y agradecé si hicimos 2 puntos de rating, porque no nos vio nadie”, se sinceró.

“Yo era una nena, tenía 17 años, y hacíamos muchas jodas. Yo había pedido un laxante a la producción porque dije que no podía ir al baño, y se lo puse todo a él porque me tenía harta, y yo no sabía que le podía hacer mal, y me llamaron al confesionario desde la producción cuando se lo puse en el café”, mientras confirmó que finalmente no tomó ese café, frenado por personal de la producción.

Finalmente, recordemos que Cinthia suele romper con su privacidad (así se esparce por los medios y las redes), y que fue ella misma quien se mostró, hace poco tiempo atrás, bailando en ropa interior luego de que se confirmara que Matías Defederico debería pagarle una cifra millonaria, tras un polémico divorcio al que se sometieron, y en el cual quedaron sus tres hijas en el medio del conflicto.