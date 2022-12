Ivana Knoll, la bomba sexy croata que desafía las costumbres de Qatar

Si bien nació en Alemania, desde niña se trasladó con su familia a Zagreb, la capital de Croacia. Fanática del fútbol. Modelo. Influencer. La joven Ivana Knoll ya ha sido catalogada como “la fan más guapa del Mundial” y “la fanática más caliente de la Copa del Mundo”.

Desde que pisó Qatar no ha parado de desafiar todas las costumbres con sus llamativas vestimentas o utilizando poca ropa, o hasta grabándose en traje de baño caminando junto al mar, el cual causó un tremendo revuelo.

Acompañó al seleccionado croata en cada partido hasta el momento del Mundial 2022, algo que supo hacer en anteriores mundiales también.

Por ejemplo, estuvo en el de Brasil en 2014, y posteriormente en el de Rusia en 2018.

Lógicamente que todas las miradas, los flashes y las lentes de las cámaras la buscan, y la de los propios qataríes también, quienes quedaron rendidos ante su belleza.

“Los qataríes me confirmaron que puedo usar lo que quiera”, supo declarar Knoll cuando le consaultaron sobre su vestimenta, teniendo en cuenta que las mujeres locales transitan practicamente todas tapadas.

“Nunca tuve miedo de ser arrestada por ser lo que soy, y no creo que pueda lastimar a alguien usando un bikini. Y si eso merece ser arrestada, entonces arréstenme”, aseguró en una de las tantas notas que le han realizado en los últimos días.

Cada vez tiene más fanáticos que la siguen por sus redes sociales, donde no solo se muestra en la tribuna dentro de un Estadio cada vez que juega Croacia, sino también en las calles o en las playas durante un día cualquiera.

Como Croacia ha clasificado para los Octavos de Final (jugará el próximo lunes 5 de diciembre a las 12 con Japón), la jóven modelo de 30 años quien supo ser “Miss Croacia” seguirá mostrándose libremente, a pesar que su forma de vestir atenta contra los códigos de vestimenta establecidos en el país, y ella parece no tener miedo alguno.

Desde la organización del torneo por su parte, supieron declarar que: “Se espera que los visitantes muestren respeto por la cultura local evitando ropa excesivamente reveladora en público. En general, se recomienda que hombres y mujeres se aseguren de que sus hombros y rodillas estén cubiertos”.

Pues bien, la buena de Ivana Knoll no estaría cumpliendo para nada con estos requerimientos, al mostrarse con diferentes prendas diminutas, pero con los colores de su Selección.

Pero no solamente supo hacer declaraciones por su andar que ha causado revuelo, incluso entre los propios qataríes que no paran de sacarle fotos, sino que sobre la organización dijo que: “Esto es un desastre. Lo siento por toda la gente que no puede ir al Mundial por culpa de la peor organización de la historia”, supo decir.

Mientras tanto, Ivana sigue despertando suspiros.