"Estoy fuerte", aseguró Pelé en redes sociales mientras continúa con su recuperación

El ex futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, afirmó hoy a través de un mensaje en sus redes sociales que se encuentra "fuerte" y descartó rumores sobre una complicación de su estado de salud, mientras sigue internado en un hospital de San Pablo por un cáncer de colon.



El astro brasileño, de 82 años, fue hospitalizado el miércoles pasado en el centro sanitario Albert Einstein de San Pablo y el último parte médico difundido el sábado confirmó que el exfutbolista respondía "bien" al tratamiento de quimioterapia, a pesar de las versiones que indicaban un "empeoramiento" de su estado de salud.



"Mis amigos quiero mantenerlos tranquilos a todos y con pensamiento positivo. Estoy fuerte, con mucha esperanza y sigo mi tratamiento como siempre. Quiero agradecer a todo el equipo médicos y de enfermeros por todos los cuidados que he recibido", publicó Pelé en su perfil de Instagram.



"Tengo mucha fe en Dios y cada mensaje de amor que recibo de ustedes y que me llegan desde todo el mundo, me mantiene lleno de energía", agregó el tricampeón mundial con el seleccionado brasileño, y ganador de dos Copa Libertadores y dos Intercontinentales con el Santos, el club en donde surgió al fútbol.