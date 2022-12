Insólito: Alfa contó que Moria Casan intentó seducirlo y La One lo destrozó

Alfa sigue generando polémica en el exterior, desde el interior de la casa de Gran Hermano. En esta oportunidad, la protagonista de una de sus historias es nada más que Moria Casán, quien no dudó en salir a cruzar al participante.

Todo comenzó días atrás, cuando Walter “Alfa” le contó a sus compañeros de reality que la diva lo habría querido seducir hace muchos años, mientras estaba en pareja con Vadalá. Su historia informa que la famosa le habría dicho “¿A dónde va usted, bomboncito, ahora?”, tratando de llevarlo a su casa.

“Yo justo había comprado unos bombones… le tiré uno de auto a auto pero porque era Moria Casán. Le dije ‘Me estoy yendo a casa’, puse primera y me fui”, siguió. Al otro día se enteró del escándalo entre la famosa y el empresario, por lo que dedujo que era una estrategia para “sacarse fotos conmigo e iba a hacer de todo para demostrar que Vadalá no la cagó, sino que ella lo cagó a él. ¡De la que me salvé!”, cerró.

Así es que esta historia llego a la madre de Sofía Gala quien, a través de su representante, salió al cruce de Alfa. Bien al estilo Moria, no permitió que se cuelguen de su fama.

“No califica que conteste a un chabón encerrado que quiere fama, con un estereotipo de bananero sarazero, cholulo perdido, demodé, con jean nevado, bragueta que le comienza casi en la garganta y bandana que le debe aplastar un mono neurona”, comenzó.

Luego, desmintió haber “levantado gente cuando manejo”. “No tomo café, no digo ‘bombón’ porque me parece super cachudo y si alguien me lo dicen, se me baja en el auto”, agregó.

“Consiguió lo que quería, que hablásemos de él. Me nombrás, te colgás y yo te doy un pase hermoso para que un día te sientas importante. Me da ternura que Alfa, en su afán de notoriedad, me nombre y flashee con una situación que imagina. Amé su trepada por una enredadera”, concluyó La One.