Pidieron justicia por el albañil que murió en 48 y 11

Un grupo de manifestantes identificados con el sector de la UOCRA “Blanca y Azul”, se movilizó ayer por el centro de La Plata para reclamar justicia por Luciano Guayuan, el albañil de 36 años que murió el pasado domingo tras luchar por su vida durante tres días, luego de caer de un edificio en construcción ubicado en 48 entre 11 y 12.

La protesta arrancó a las 8 de la mañana en el obrador en donde Guayuan se presentó por última vez a trabajar. En ese lugar se desplegó una bandera con el reclamo de justicia y con la leyenda “basta de trabajo en negro” y se recordó al trabajador que el pasado jueves se precipitó al vacío desde un cuarto piso, sufriendo heridas de gravedad que luego terminarían desencadenando su fallecimiento.

“Venimos denunciando desde hace dos años la precarización laboral. Lamentablemente hoy venimos a llorar a un trabajador. La seguridad no estaba dada, hace dos años venimos advirtiendo que los compañeros no tienen seguridad, no tienen arnés, protección visual, borcegos”, dijo un delegado que tomó la palabra.

Asimismo, sostuvo que “esto se podía haber evitado”.

“El trabajador no tenía arnés. No se lo brindaron. La seguridad la tiene que hacer el trabajador pero también la empresa”, manifestó en contraposición a la versión que brindaron voceros oficiales del caso.

El delegado aseguró que “la obra quedó paralizada por el Ministerio de Trabajo y la Municipalidad. Esperemos que se tomen cartas en el asunto y se haga justicia por el compañero. Lamentablemente venimos a llorar a un trabajador”.

Según indicaron fuentes policiales, al momento del fatídico episodio, Guayuan estaba trabajando junto a un compañero en una de las gradas dispuestas sobre la calle 48, cuando algo falló. Indicaron que tenía arneses pero no alcanzaron para evitar ni amortiguar el brutal impacto.

Parte de esa estructura, de acuerdo a distintos voceros, se habría desprendido, provocando así que su compañero quedara suspendido en el aire y mientras que él, en cambio, terminó golpeando -pocos segundos más tarde- contra la vereda.

En redes sociales, la sobrina de la víctima comentó que tenía “los brazos, cadera y columna rotos, contusión cerebral y algunas costillas rotas, que le perforaron el pulmón”.