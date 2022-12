Los nombres de "peso" que estuvieron en Punta Lara con Cristina: operativo "clamor" y ¿candidatura?

La sorpresiva presencia de Cristina Kirchner anoche en Ensenada, horas después de que la Justicia la condenara a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por corrupción en la causa Vialidad, dejó mucho para el análisis. Es que la Vicepresidenta, tras llegar en helicóptero al camping municipal de Punta Lara (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-12-7-8-55-0-cristina-viajo-anoche-en-helicoptero-a-punta-lara-se-reunio-con-el-ala-dura-del-kirchnerismo-politica-y-economia), fue contenida por el ala ultra kirchnerista del Frente de Todos que, según le reconocieron a este diario, dieron el puntapié inicial de un "operativo clamor". Incluso se animaron a hablar de intentar torcer el brazo por la decisión que anunció en sus redes sobre que no será "candidata a nada".

Lo cierto es que hubo presencias de "peso" en ese cónclave, el cual estaba previsto para hoy pero fue adelantado al conocerse la decisión judicial en la causa por la obra pública. EL DIA supo que dijo presente, además del anfitrión Mario Secco, intendente de la vecina ciudad, el propio gobernador de la Provincia Axel Kicillof. En la lista también aparecen Andrés "Cuervo" Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, y Máximo Kirchner, diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, así como el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.

Otros nombres que llegaron hasta Punta Lara fueron los de los intendentes de Avellaneda y Pehuajó, Jorge Ferraresi y Pablo Javier Zurro, como así también la jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza. Se sumaron el titular de la AFIP, el platense Carlos Castagnetto; la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta; los ministros bonaerenses de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, y de Trabajo, Walter Correa; y el intendente de Berisso Fabián Cagliardi.

Por otro lado, trascendió que además hubo diputados y senadores vinculados al kirchnerismo "cerrado", como así también funcionarios tanto nacionales como provinciales.

A este encuentro, le manifestaron fuentes confiables a este diario, acudieron "los que van a generar el armado de la pelea electoral en 2023". Aseguraron que ya se habían realizado reuniones en Ensenada y que Cristina "fue a agradecer el respaldo brindado", como así también a "organizar lo que viene", con una clara bajada política. Y no es para menos ya que se trató del sector más afín a ella. Cristina les pidió a dirigentes del peronismo nacional y bonaerense que "tomen el bastón de mariscal, militen, hagan política y salgan a la cancha para defender el proyecto nacional y popular".

Se pudo conocer que en el encuentro se habló de todo. Obviamente que la condena judicial, muy a flor de piel en ese momento, fue tema ineludible, pero los presentes manifestaron su "respaldo incondicional". Sobre su anuncio de no ser candidata, dijeron, "lo dijo muy enojada, muy dolida", por eso sostienen que esta reunión la tomarán como un punto de partida del "operativo clamor".

Creen que, en lo personal, puede ser que la Vice esté convencida de no postularse el próximo año, pero aclararon que "se le va a hacer entender que hace falta". Y fueron más allá: "Aunque ella no quiera, si se lo pedimos va a tener que jugar".

“Cristina hizo un llamado a la organización y a que tengamos una cuota relevante de coraje ante este verdadero ataque a la democracia. El mensaje que Cristina le dijo a la militancia y a la dirigencia es 'llevan el bastón de mariscal en la mochila, empúñenlo'", contó esta mañana Kicillof sobre el encuentro en una entrevista radial. Y agregó: "Fue un llamado al activismo para que se entienda la importancia que tiene una proscripción al peronismo y a la persona más importante del peronismo".

Por su parte, también Larroque habló hoy sobre la decisión de la ex presidenta sobre no postularse para las elecciones del año que viene: es algo "terminante", dijo al considerar que no ve a la titular del Senado como "una salvadora", sino como una dirigente que convoca "a tomar conciencia de lo delicado que es el momento que estamos atravesando". En ese sentido sostuvo que "conociéndola, me parece que la decisión de no ser candidata es terminante", contrariamente a lo leyeron muchos de los presentes anoche en Ensenada, quienes aseguraron que existe una chance de postulación. "Ella lo venía expresando de alguna manera y creo que a mi me tocó también decirlo. No vemos a Cristina como una salvadora. Sin duda es la persona más capacitada con el liderazgo más profundo que tiene la política argentina, pero no puede sola. Tiene que haber una movilización del conjunto del pueblo, de todos los sectores, de la dirigencia. Una toma de conciencia de cuál es la pelea", señaló.