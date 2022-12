Tenía todo listo para una expo vitral en La Plata y a último momento le pidieron mudar las obras a otra sala

Una artista vitral de la Región, Marisa Mac Dougal, manifestó hoy su indignación porque a falta de un día para el comienzo de una exposición en el Centro Cultural Islas Malvinas, y cuando tenía todas las obras acomodadas en dos salas que le habían adjudicado en el mes de mayo, un encargado le solicitó que mudara las obras de una de las salas bajo el argumento de que "se llevaría a cabo allí otra presentación".

"Vino un encargado y me pidió que corriera todo a otra sala. Tengo 137 exposiciones de vidrio de diversos artistas que he acomodado", sostuvo la mujer, artista plástica y profesora de la Escuela de Arte de Berisso, específicamente en la Tecnicatura Superior en Vitriaux.

"En mayo me adjudicaron las dos salas para hoy. Y mañana comienza la exposición. Hasta vienen artistas e invitados de Buenos Aires. No lo voy a mover", aseguró la artista.

"No puedo estar sacando de un día para el otro, cuando hubo tanto tiempo para avisarme. En mayo me adjudicaron las salas 1 y 3, y ahora tendría que mover todo de un momento a otro. Es una locura. Me dijeron que harán allí otra expo, de fotografía", lamentó.