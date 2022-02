Informe Tripero: el Lobo, con un margen de nueve días más, va a fondo otra vez por Weigandt

Nueve días más tendrá Gimnasia para negociar la posible llegada de Marcelo Weigandt, que más allá del cierre de libro de pases en la jornada de hoy, aquellos clubes que vendan o presten futbolistas al exterior, tendrán plazo de incorporar hasta el 19 de febrero.

De esta forma Gimnasia tiene la posibilidad de hacerlo ya que aún no se presentó la documentación de Rodrigo Holgado de su pase a préstamo a Chile, y esto permitirá seguir negociando por el Chelo.

Si bien no es fácil, hay acuerdo total entre Weigandt y Gimnasia, incluso su representante, pero con Boca la negociación no es simple. El Xeneize no quiere prestar jugadores, aunque si quiere vender al menos una parte del pase, y ahí estará el tire y afloje de su posible retorno.

Mañana hablará Pipo Gorosito en conferencia, y aunque aún no firmó el equipo, Leyes se perfila como titular ya que Cardozo padece un edema en un aductor, llega un poco al límite y lo cuidarían.

El posible once para medirse ante Racing el domingo desde las 17 horas en Avellaneda: Rey; Gerometta, Morales, Fratta, Guiffrey; Leyes, Cecchini, Sosa, Alemán, Carbonero y Tarragona