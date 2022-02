La vuelta al aula, también viene con el aumento del transporte

Con la vuelta de las clases presenciales, la economía familiar tendrá que sumar otro esfuerzo: aumento del transporte escolar.

Según adelantó el presidente de la Asociación de Propietarios de Transporte Escolar de La Plata, Rodolfo Bogarsukoff, el servicio tendrá un aumento de 30 por ciento en el inicio del ciclo lectivo con respecto a la tarifa del año pasado.

El dirigente analizó que tras los impactos de la pandemia en el sector “hay buenas expectativas” para este año.

También se refirió a los protocolos que regirán para el traslado de los chicos.

A menos de un mes para el comienzo de las clases, dijo que “habrá un aumento del servicio de 30 por ciento, sobre todo por el incremento del gas oil”.

Según precisó el titular de la cámara de transportistas, el año pasado el precio mensual del servicio ida y vuelta al colegio era de 9.500 pesos en promedio, por lo que el incremento se aplicará siguiendo ese orden.

AUMENTOS

Las familias que recurren al servicio tendrán que sumar además los aumentos del orden del 50 por ciento en la canasta escolar con respecto a las listas de marzo de 2021. A la vez, quienes forman parte de la comunidad de escuelas privadas también tendrán que frontan incrementos en las cuotas. En el segmento de instituciones con subsidios del Estado, se anunciaron subas que pueden ir del 12 al 30 por ciento.

Los transportistas quedaron parados a fines de marzo de 2020, cuando el Gobierno Nacional dispuso el inicio de la cuarentena como medida de prevención ante la pandemia de coronavirus. La situación se aflojó en forma parcial a fines de ese año y también de 2021, pero el sector no llegó a retomar su ritmo de trabajo.

El cuadro empujó a la calle a los propietarios de combis y micros. En caravanas por el Centro pidieron medidas de auxilio económico.

“El sector tiene muchas expectativas”, dijo con respecto al retorno a las clases presenciales. “El año pasado había muchos impedimentos como burbujas, escalonamiento de clases. No se trabajó bien. Luego en agosto se acomodó un poco y empezó a resurgir la actividad. Este año estamos con expectativas. Queremos arrancar en marzo en las mejores formas, por eso estamos presentando protocolos y papeles”, afirmó.

PROTOCOLO

En relación con los protocolos sanitarios, afirmó que “hasta ahora no tenemos más directivas que las provinciales, que establece abrir ventanillas, airear al chofer, implementar ventilación cruzada, aplicar alcohol en gel a los chicos”.

En esta línea, indicó que “hoy estamos todos vacunados, es otra cosa. Los chicos acá van a estar en un lugar óptimo. Acá, las camionetas y los micros están desinfectado. Estamos colaborando. Somos optimistas”.

Acerca de la crisis desatada por la pandemia, lamentó que “que antes teníamos 250 transportes y muchos no se pudieron recuperar. Hay gente que no sabe reconvertirse porque hay familias que heredaron este servicio, este oficio. Algunos resistieron y otros no pudieron”, indicó.

CRÉDITOS

Bogarsukoff profundizó con respecto al cuadro que “algunos se desprendieron de unidades para poder comer”, dijo y detalló que que “dejaron de pagar el monotributo, eso implica que no tenés obra social. Muchos mantuvieron la habilitación así que vamos a pujar por créditos para ver como se puede salir adelante”.