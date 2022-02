Enojado con una decisión del gobierno nacional que afecta a los trabajadores camioneros, el dirigente Pablo Moyano amenazó con “reventar” Plaza de Mayo si la Casa Rosada no da marcha atrás con esa medida.

Fue durante una movilización hacia la sede del Ministerio de Salud de la Nación, donde el gremio reclamó al Gobierno y al titular de la cartera laboral que prorrogue el decreto que considera a los contagios de coronavirus como “enfermedad profesional” presunta.

“Los trabajadores no se agarraron el Covid en un viaje al interior de funcionarios, se lo agarraron laburando, pelándose el orto para que no falte la comida, el combustible y los caudales. Le pedimos al compañero Alberto Fernández que revea la situación y si no el jueves que viene reventamos la Plaza de Mayo hasta que le devuelvan el último centavo a los trabajadores”, aseguró Moyano.

El gremio liderado por los Moyano reclama que las Asociaciones de Riesgos del Trabajo (ART) se hagan cargo de los costos económicos de los tratamientos médicos derivados de los contagios, en sintonía con las resoluciones dictadas en 2020 durante el aislamiento social preventivo y obligatorio cuando no era necesario probar que la afección se produjo en el ambiente laboral.

La movilización se iba a realizar el jueves pero se postergó un día porque existían negociaciones con la cartera de Trabajo. Pero las conversaciones con el titular de ese ministerio, Claudio Moroni, no arrojaron resultados positivos.

“No es posible que cuando un trabajador contrae la grave enfermedad las empresas realicen descuentos de haberes por esos días, como también es inaceptable que no tengan cobertura de salud por parte de las ART”, puntualizó Pablo Moyano.

Durante la movilización se entonaron cánticos críticos al Gobierno nacional, plagados de advertencias. “¡Si no escuchan a Moyano, le paramos el país!”, ¡Ole lé, ola lá, a todos los traidores los vamos a matar!”, se coreó.

Camioneros quiere que se reconozca al Covid como enfermedad profesional y de esta manera proteger a los trabajadores cuando se contagian y se le descuentan los días por enfermedad sin cobertura de la ART.