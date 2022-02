La reacción de Flor Peña cuando Peretti contó su edad

Diego Peretti fue a “Flor de Equipo” y contó que cumplía 60 años. “¿Sos bolud...? No lo puedo creer, ¿cumplís 60? Es joda. No lo puedo creer, es que no parece. Pensé que me ibas a decir que cumplías 51, 51... ¿60? Estás espectacular”, le tiró Flor.