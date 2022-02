Luego del debut triunfal del equipo ante Independiente y de haber sumado los primeros minutos con la camiseta de Estudiantes, Alan Marinelli, uno de los refuerzos que llegó para esta temporada, brindó en el mediodía de la víspera una conferencia de prensa, donde contó sus sensaciones.

“La verdad, muy contento por haber debutado en UNO, con la cancha explotada”, comenzó diciendo con entusiasmo el futbolista de 22 años.

Marinelli, ingresó el sábado pasado a los 38 minutos del segundo tiempo por Gustavo Del Prete, y en ese sentido contó que Ricardo Zielinski le indicó, “que juegue suelto, como yo lo se hacer y me dio mucha confianza. En la previa me preguntó dónde me sentía más cómodo. Puedo jugar en varios puestos y se que donde me toque estar, voy a dar lo mejor”.

A la hora de referirse al encuentro de la 1º fecha frente al Rojo, expresó, “con Independiente fue un partido peleado, donde pudimos sacar una ventaja. Lo que veo es que hay un buen grupo, todos tiramos para adelante y nos apoyamos unos a otros”.

Se vienen días intensos, semanas agitadas con una agenda cargada, por que más allá de tener que jugar el Pincha tres partidos en una semana en el arranque del campeonato local, se viene el debut en la Copa Libertadores frente al Audax Italiano de Chile, y además la participación en una nueva edición de la Copa Argentina.

Precisamente sobre esta triple competencia por delante, Marinelli dejó en claro que, “queremos pelear por todo lo que tenemos por delante. En lo individual quiero consolidarme en el equipo, dando lo mejor. Puedo aportar velocidad y gol donde me toque estar. Después, lo importante es que los otros chicos que llegaron se adaptaron rápido también y eso es muy bueno”, comentó el futbolista que llegó procedente de Rosario Central. Su arribo es a préstamo por un año, con cargo y opción de compra en el mes de diciembre.

“Entiendo que todos los partidos hay que dar el máximo. Se vienen muchos partidos seguidos, esta semana jugamos mañana (por hoy) y el sábado. El cuerpo técnico nos dijo que tenemos que estar preparados porque en cualquier momento te toca jugar y tenés que estar a la altura”, confió Marinelli.

Durante su charla con la prensa, Alan también contó lo que vivió al llegar al Pincha después de haber estado mucho tiempo en Central.

“Vengo de estar 11 años en otro club y tenía un poco de vergüenza al llegar a un nuevo lugar. Pero veo un grupo que es una familia, que me trató bien desde el primer día y parecía que hacía un año que estoy acá. Con la primera persona que hablé fue con la Brujita y la verdad que me sorprendió. Desde el que trabaja en seguridad hasta el que está en el vestuario, me trataron todos muy bien. La verdad es que estoy muy contento”, afirmó Marinelli, quien remató diciendo sobre su llegada, “mi representante me dijo que estaba la posibilidad de Estudiantes y sentí que era una posibilidad de mostrarme. Vengo de un club grande como Central, a otro muy grande”.