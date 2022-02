Argentina, al igual que Estados Unidos, "preocupada" por el régimen en Nicaragua

Argentina manifestó su "preocupación" por el agravamiento de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, al suscribir una declaración conjunta firmada por 27 países que integran la Organización de Estados Interamericanos (OEA) en reclamo de la "liberación inmediata de los presos políticos" en esa nación centroamericana.

Fuentes de Cancillería informaron que, de esta manera, el país mantiene una postura que "ha expresado reiteradamente en los distintos foros multilaterales donde este tema se ha abordado".

"En ese sentido, lamentamos profundamente el fallecimiento del dirigente Jorge Hugo Torres Jiménez, quien se encontraba detenido arbitrariamente desde junio de 2021 en el marco de arrestos de opositores políticos, y cuyo estado de salud se había agravado", expresaron desde el Palacio San Martín.

En ese sentido, se señaló que el Gobierno argentino insta "a las autoridades de ese país para que tomen las medidas necesarias que permitan el pronto esclarecimiento de las circunstancias que llevaron a su muerte".

Asimismo, destacaron desde Cancillería que la "posición Argentina sobre presos políticos siempre fue la misma", y se recordó que el 15 de junio de 2021 Argentina y México expresaron a través de un comunicado conjunto en la OEA su preocupación por los derechos humanos y presos políticos en Nicaragua, causa que lidera Estados Unidos desde hace varios años.

El 21 de junio de 2021, en tanto, la República Argentina llamó a consultas a su embajador en Managua por la situación de los presos políticos, y el 22 de junio del mismo año, en la 47° Sesión del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, la Argentina manifestó su preocupación por la situación de los Derechos Humanos y los presos políticos en la nación centroamericana.

En esa línea, el 14 de septiembre de 2021, en la 48° Sesión del Consejo de DDHH en Ginebra, la Argentina reiteró su preocupación por la situación de los derechos humanos y presos políticos en Nicaragua e instó nuevamente al gobierno nicaragüense a que permita el ingreso de la oficina de la Alta Comisionada para el monitoreo del cumplimiento de los derechos humanos en el proceso electoral y la asesoría técnica para garantizar el ejercicio de las libertades políticas.

El 11 de noviembre de 2021, a su vez, el canciller Santiago Cafiero afirmó ante la 51° Asamblea General de la OEA que "el respeto a la no intervención acompañada por el diálogo entre nuestros gobiernos no puede ignorar ni la violación de los derechos humanos, en particular los derechos políticos en un contexto de elecciones, ni el imperativo de preservar las instituciones democráticas en la región tal como nos hemos comprometido a hacerlo en la Carta Democrática Interamericana".

La misma posición se vio reflejada en la 51ª Asamblea General de la OEA, cuando el vicecanciller argentino, Pablo Tettamanti, sobre el voto argentino en la resolución sobre Nicaragua, manifestó que "Argentina reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos, que para nuestro país representa un valor superior e irrenunciable".

En tanto, el 9 de diciembre de 2021 la República Argentina expresó el siguiente mensaje en Ginebra: "Reiteramos nuestra profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en Nicaragua, especialmente en lo que se refiere al ejercicio de los derechos políticos en el contexto de las elecciones del 7 de noviembre pasado, que incluyen las detenciones de figuras políticas de la oposición, la persistencia de las restricciones al espacio cívico y la represión de la disidencia (...) Instamos una vez más al Gobierno de Nicaragua a que coopere plenamente con todos los mecanismos de este Consejo, implemente de manera integral las recomendaciones efectuadas por la Alta Comisionada en sus informes, y permita a su Oficina acceder al país para cumplir con su mandato".