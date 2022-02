Comenzó el paro de los controladores aéreos: "No se trata de un reclamo salarial"

Con más de 100 vuelos de Aerolíneas Argentinas reprogramados, se cumple hoy la primera jornada de paro convocada por la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), en reclamo de mayor personal y "reclamos operativos que la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) debe solucionar".

"No se trata de un reclamo salarial, hay reclamos operativos que la EANA debe solucionar, cuestiones de fondo", declaró el secretario general de ATEPSA, Jonatan Doino. A horas de cumplirse la primera de las dos acciones programadas para hoy, Doino afirmó que "hemos notificado a las empresas aerocomerciales y a los entes involucrados con la suficiente antelación para no perjudicar a los pasajeros. No los estamos afectando, queremos cuidarlos".

Para hoy está prevista la afectación de los despegues de todos los vuelos entre las 14hs. y las 16hs. y entre las 20hs. y las 22hs. Lo mismo está anunciado para martes y miércoles de la semana próxima, mientras que para el jueves es está previsto que sea en el segundo de los definidos.

"La crisis dotaciones es una realidad, los controladores aéreos y trabajadores de los servicios de navegación aérea trabajan de a uno en muchas dependencias, con el riesgo de seguridad operaciones que eso conlleva", explicó Doino, quien aseguró que "queremos encontrar la solución. Estuvimos en todas las reuniones que nos han citado, hemos agotado todas las instancias, sin respuesta concretas a nuestros reclamos, que vienen hace cuatro años".

Respecto de si las acciones sindicales tendrán impacto en los vuelos, Doino consideró que "no se afecta el fin de semana de carnaval, el cronograma permite que las empresas puedan reprogramar sus vuelos, ya que fueron identificadas con la suficiente antelación".