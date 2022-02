Berni sobre la droga envenenada: “Quienes compraron en estas últimas 24 horas tienen que descartarla”

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, advirtió esta tarde que quienes compraron droga en estas últimas 24 horas "tienen que descartarla", al participar de los operativos que se desplegaban en el partido de Tres de Febrero, donde se detuvo a diez sospechosos en el marco de la investigación por la venta de una partida de cocaína en mal estado que provocó al menos ocho muertes.



"En este momento estamos tratando de ubicar la sustancia tóxica para sacarla de circulación. Es importante la promoción de lo que está pasando por parte de los medios para advertir a quienes hayan comprado droga en las últimas 24 horas. Tienen que descartar lo que compraron", advirtió el ministro en un reportaje televisivo.



En ese sentido, Berni explicó: "Cuando hablamos de cocaína en mal estado, no hablamos de cocaína podrida o vencida. La cocaína se compra en su máxima pureza y después en lugares como estos se estiran, y se estiran con cuestiones que son muy tóxicas".



"Cada dealer que compra la cocaína, la fracciona. Algunos lo hacen con sustancias no tóxicas, como el almidón. Otros le ponen alucinógenos y si no se tiene ningún tipo de control, pasan estas cosas. Por lo que veo, en este caso, hay un gran componente de un depresor del sistema nervioso central", aclaró.



Además, el ministro dijo que estas situaciones las han "comprobado en muchas escuchas telefónicas, donde los vendedores van cambiando la fórmula de acuerdo a cómo reacciona el consume la droga".

Por otro lado, Berni participó esta tarde de los operativos en un asentamiento de Tres de Febrero, en la zona oeste del conurbano, donde se detuvo a diez personas y se encontró un búnker que había sido allanado hace 45 días en el marco de otra investigación, en el cual "halló cocaína en envoltorios similares" a los que aportó un familiar de una de las siete víctimas, por lo que la Justicia deberá determinar ahora si los detenidos fueron quienes comercializaron la droga en mal estado.



"Los sobres que hemos incautado acá son a simple vista los mismos que aportó un familiar de una víctima. Por ahora llevamos diez personas detenidas, aunque eso no quiere decir que son todos responsables", expresó el ministro.

Además, el ministro detalló que en el búnker allanado "se comercializaba la droga", pero que la misma era fraccionada "en los lugares que se obtiene la cocaína de máxima pureza".



Por su parte, los envoltorios de droga incautados durante los allanamientos de esta tarde fueron trasladados a la ciudad de La Plata para ser analizados en detalle durante las próximas horas.



"En el análisis por ahí surge que es talco con algún anestésico. Hasta que no se haga esto, que se hace con un método de espectrofotometría, no sabremos los componentes que tenía" concluyó Berni.