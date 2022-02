Alivio para Dybala al descartarse lesión muscular, tras el clásico de Turín

Juventus confirmó hoy que el delantero argentino Paulo Dybala no padece lesiones musculares en su pierna izquierda tras haber sido reemplazado en el partido del último vienes ante el Torino, el clásico de Turín que terminó empatado en un gol.



"Hay un suspiro de alivio para la Juve respecto al estado físico de Dybala: los exámenes a los que fue sometido el delantero argentino han excluido lesiones musculares en el muslo izquierdo", destaca el diario italiano Tuttosport.



Tras el problema físico que acusó en el clásico turinés, el futbolista argentino posiblemente no podrá estar el martes entre los titulares en el próximo compromiso de la "Juve", en el partido de ida por los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, ante el Villarreal en España.



Según los informes médicos sobre el cordobés, el entrenador Massimiliano Allegri debería decidir como medida de precaución "prescindir de Dybala en España", aunque el futbolista argentino todavía parece decidido a viajar con el equipo, pero no jugaría desde el principio.