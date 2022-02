Ex jugador de River estafado: lo contrataron para un club inexistente

Un ex arquero de River denunció haber sido estafado al ser supuestamente contratado por un club en Emiratos Arabes, el Al Ittifaq.

Así denunció Ezequiel Muth quien hizo las inferiores en el club millonario y fue tres veces campeón en diferentes categorías. En la denuncia del futbolista también está involucrado un empresario.

Cuando jugaba en Cuarta División, Muth se marchó con el pase en su poder en busca de oportunidades fuera de Núñez y firmó contrato con Al Ittifaq. Allí empezaron los problemas según denunció en Twitter y amplió en una entrevista con La Página Millonaria.

"No caigan en la trampa. Evitemos que más chicos pasen nuestra situación", escribió Muth, de 22 años. El ex guardameta señaló que fue convocado por Cristian Martín Echenique, quien entonces se desempeñaba como director deportivo. Pero su estancia allí duró poco. "Fui para Dubai y a la semana de entrenar con el Al Ittifaq, Echenique discute con el presidente del club, porque él había ido con un sponsor que en realidad era mentira".

Y remató: "Él fue con un papel falso bien hecho, pero que no era real. Bueno, se dieron cuenta en ese club que el sponsor no existía y lo rajaron. Entonces nos dijo que había sacado una licencia para fundar un nuevo club y el que no iba con él se tenía que volver a casa", narró en la nota.

Gie FC Dubai se llamaba la institución supuestamente a punto de nacer. que tuvo redes sociales y plantel. "Éramos cuatro argentinos, seis paraguayos, tres brasileños, un portugués, un nigeriano, un indio, un egipcio y algunos chicos locales", comentó el guardavalla en redes. Pero trabajaban sin cuerpo técnico. Y advirtieron que la situación era totalmente irregular cuando salió el fixture de la Segunda División el Gie FC no competía. O sea que el argentino había sido contratado por un club inexistente.