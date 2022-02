Jorge Rial confirmó su regreso a la TV: qué programa hará, en qué canal estará y a qué hora

El periodista Jorge Rial debutará al frente del programa sobredosis de TV, histórico resumen de noticias semanal que por primera vez tendrá un solo conductor. Rial pasará a formar parte del canal C5N y se lo podrá ver a partir del 5 de marzo, todos los sábados de 21 a 22.30.

“Me sumo a la pantalla de C5N. Me hicieron la oferta, me gustó la idea, conozco a la gente, es un programa que yo miraba siempre y me gusta”, confirmó el conductor del programa “Argenzuela” durante el pase, en Radio 10, con Gustavo Sylvestre, quien está en la primera mañana de la emisora.

En ese sentido, Rial admitió que su vuelta a la televisión “es más rápido de lo que esperaba”.

“Ayer me fui con una sensación rara en el cuerpo. Un año después estar hablando otra vez del armado de un programa… Dije ¿qué hago acá? Si yo me fui de acá”, comentó sobre las impresiones que tuvo tras el ofrecimiento.