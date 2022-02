Los 95 de Mirtha Legrand: fiesta “chiquita”, dudas sobre su regreso y duras palabras para el Presidente

Mirtha cumple 95: actriz, presentadora y diva máxima de la televisión argentina, La Chiqui inició su carrera en la década del 40 y, ocho décadas más tarde sigue vigente en la pantalla, que espera su regreso a la conducción este año, en medio de todo tipo de versiones sobre la continuidad de “Almorzando con Mirtha Legrand”, el programa que hace seis décadas (con el nombre de “Almorzando con las estrellas”) comenzó a transformarla de una actriz de cine a una de las figuras más influyentes de la pantalla.

Nacida como Rosa María Juana Martínez Suárez en Villa Cañás (provincia de Santa Fe) en 1927, Mirtha debutó en la pantalla grande en 1940, en “Hay que educar a Niní”, protagonizada por otra diva, Niní Marshall, y donde actuaba junto a su hermana Silvia, “Goldie”. Desde allí, durante casi tres décadas, se convirtió en una estrella del cine y la televisión hasta que Alejandro Romay le trajo una propuesta distinta, en 1968: le propuso conducir un programa de almuerzos con famosos.

Romay era director de Canal 9 y allí vio la luz el 3 de junio, por primera vez, “Almorzando con las estrellas”: los primeros invitados fueron Duilio Marzio, Alberto Migré, Leopoldo Torre Nilsson, Beatriz Guido y su esposo Daniel Tinayre. El programa no salió al aire desde entonces, convirtiendo a Mirtha en una de las presencias más emblemáticas de la historia argentina, por cuya mesa han pasado presidentes, estrellas de todo el mundo y toda la farándula local.

Mirtha firmando el contrato para “Almorzando con las estrellas”, en 1968; los almuerzos continuarían durante más de cinco décadas

Pero curiosamente, el programa no tiene fecha de retorno ni conductora designada: durante la pandemia, Mirtha se refugió en su casa y tomó la posta su nieta, Juanita Viale, quien ya afirmó que dejará la conducción, a pesar de que en primera instancia se había sugerido que la “nietísima” condujera uno de los envíos y Mirtha el otro. La diva, además, no quiere regresar al ritmo de dos programas semanales, muy exigente para su edad. Lo cierto es que desde que terminó la temporada 2021, todo es incertidumbre para el programa, salvo que verá el regreso de La Chiqui a la conducción. “Todavía no se sabe cuando vuelven los almuerzos”, adelantó, aunque desmintió que fuera a competir con Juana a la misma hora pero en otro canal.

LA FIESTA

Pero habrá novedades la semana que viene, contó Legrand, ayer, en diálogo radial con Cristina Pérez y Baby Etchecopar, en Radio Rivadavia, una de las varias entrevistas que dio en el marco de su cumple: “Estoy en tratativas para volver a la televisión, es casi seguro que sí. Nacho Viale está con las tratativas. La semana que viene ya tengo la respuesta”, contó Mirtha, que también reveló cómo sería el festejo, un convite chico para conocidos, aunque afirmando que quizás podría festejar a lo grande el sábado.

“Esta noche me reúno con amigos, vamos a ser 26. No es una fiesta, es recibir el cariño, una reunión, todos con barbijos y ventanas abiertas”, reveló sobre la celebración que realizará en su departamento de la Avenida del Libertador. Mirtha festejó junto a alrededor de 25 invitados, entre los que se encontraban Susana Giménez, Héctor Vidal Rivas, Gino Bogani, Coca Calabró y Carlos Rottemberg, que debieron hisoparse para ingresar y respetar un rígido protocolo contra el COVID, además de vestir algún detalle de color rosa, color preferido de la diva (que vistió ella misma de rosa, un vestido confeccionado por Claudio Cosano). Los invitados disfrutaron de un menú compuesto de varios platos, con ñoquis de sémola a la Romana con fileto rústico dulce, pesto de albahaca y nueces como plato principal.

Fue, desde ya, una noche especial, la segunda que atraviesa sin sus dos hermanos: su gemela Goldie murió en mayo de 2020, mientras que el director de cine José Martínez Suárez, en 2019.

“Las ausencias son terribles”, reconoció Mirtha en la charla radial, pero afirmó estar “bien, que es lo más importante. Mi espíritu está muy bien”. Además, les dio un consejo a los adultos mayores: “Estar encerrada, estar en la cama, es malísimo. Cuando uno se levanta ya no puede caminar”.

Como siempre sin pelos en la lengua, la diva también opinó en esa conversación radial sobre la gestión de Alberto Fernández: “No sé si salimos, es muy difícil, hay muchos enfrentamientos entre los argentinos y eso es muy doloroso. Nos han llevado a esto. Al presidente lo veo flojo: dice un cosa, se desdice, quiere que el FMI nos mande plata y habla mal de Estados Unidos, es falta de cortesía”, tiró.

Mirtha en los años 90

La diva también defendió a Santi Maratea, cuestionado por algunos sectores por juntar dinero para los incendios de Corrientes. “¿Qué tiene de malo que un joven consiga eso?. Es una virtud, a no todo el mundo se le confía ese dinero, hemos tenido malas experiencias en Argentina y es una demostración de amor, es admirable”, sentenció, y contó que el joven la llamó por su cumpleaños: “Hoy hable con él, me llamó por teléfono para saludarme. Aproveché para decirle que es una demostración de amor y confianza lo que hizo por Corrientes”.

LOS SALUDOS

El de Maratea no fue el único saludo recibido, desde ya: mientras Mirtha se entretenía charlando con varios programas (conversó con Flor Peña, Fabián Doman e “Intrusos”, entre otros), sus allegados le mandaban saludos a través de las redes sociales.

“Feliz cumpleaños, abuelita linda. Decirte que te quiero y te amo, y que seamos felices el tiempo que nos queda, que lo disfrutemos, que salgamos, que vivamos, que nos abracemos”, le dijo Juanita Viale en un video publicado en la cuenta oficial de Twitter de su abuela.

Su hermano, por su parte, también se acordó de su abuela: “En este día tan especial quiero acordarme, más allá de Mirtha, de mi abuela, que junto con mi abuelo, en esos momentos donde el trabajo te dejaba, iban a buscarme los días jueves al colegio y salíamos a almorzar a un lugar que se llamaba El conde canoso, cerca de mi colegio. Nos atendía Edmundo, que era nuestro mozo”, relató Nacho.

Y agregó: “Esa hora que te tenía para mí, toda para mí, eras mía y solamente mía. Y después, obviamente, aparecían las responsabilidades que hace cincuenta y pico de años te tienen en los mediodías, pero que con tanta responsabilidad y alegría llevaste a cabo y seguís llevando. Así que mi recuerdo en este día tan especial para vos es ese y decirte que era muy feliz todos esos jueves al mediodía y que para mí van a quedar siempre grabados en mi memoria. Te mando un beso enorme y que tengas un espectacular día. Ya estaremos festejando juntos. Te quiero”.