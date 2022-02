Nannis: “Caniggia me amenazaba, me violaba y no podía denunciarlo”

Luego que de Claudio Caniggia fuera imputado y citado a indagatoria en la causa que se le sigue por presunto abuso sexual a su ex, Mariana Nannis, la mediática rompió su llamativo silencio y habló de lo atravesado con su antigua pareja.

“Tengo miedo, el tipo me tenía amenazada, me cagaba a palos. Yo no podía hacer la denuncia cuando me cagaban a palos y me violaba a la fuerza”, lanzó la Nannis, en diálogo con Jorge Rial.

La mediática rubia agregó en su charla con el ex “Intrusos”: “¿Que te puede llamar la atención de un tipo que pensó que siempre podía hacer lo que quería?”. La rubia contó que el ex futbolista aquella noche que terminó en denuncia que “me cagaba a trompadas. Ponía los brazos para que no me pegue en la cara. Tenía moretones en los brazos. Me vio gente de mi entorno. Pero esto no pasó solo en el Faena”.

Nannis dijo además que Caniggia mudó la disputa por el divorcio a Argentina porque aquí tiene influencia. “Es amigo del capo de la policía”, dijo la rubia, mientras que en otro pasaje afirmó que ”es amigo de Mauricio Macri. ¿Por qué te pensás que iba a jugar tanto partidito? Yo entregue un pen drive. Hizo muchos negocios. No solamente los parques eólicos”.

Nannis contó también que mientras compartía casa con Claudio “dormía encerrada con llave. Y él se paraba al lado de la cama y me decía ‘un día voy a matar a todos. Van a amanecer muertos’. Yo y mis hijos. ¿Cómo pensás que una persona puede vivir así?” Y reveló que Cani llegó a empujarla contra un auto “y perdí a mi bebé”.

Caniggia también dijo lo suyo: le contó a Diego Estéves, panelista del ciclo “A la tarde”, que está “con bronca porque dice que todo es mentira y ve dañada su imagen”. En un mensaje para el periodista, escribió: “Ustedes saben bien quien tiene razón, hace más de 25 años que son testigos de las incoherencias y el delirio de ella, no jodamos. ¿En qué cabeza cabe que alguien supuestamente viole a su mujer delante de testigos? Qué delirante”.