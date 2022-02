Con críticas al Intendente, el bloque del Frente de Todos se expresó tras la suspensión de la sesión

El bloque de concejales del Frente de Todos realizó una conferencia de prensa para explicar sobre la decisión arbitraria que tomó el presidente del Concejo Deliberante, Darío Ganduglia, de suspender la sesión extraordinaria solicitada por los dos bloques para investigar la participación de Julio Garro en la llamada “mesa judicial”.

En este sentido, la presidenta del bloque, Yanina Lamberti, explicó que “esta sesión se tuvo que haber realizado. Es urgente que nos sentemos a debatir sobre qué es lo que pasó con la Mesa Judicial y la participación de Julio Garro, que claramente ha sido una mesa ilegal y clandestina para perseguir a dirigentes”.

Asimismo, agregó que “como concejales de la oposición tenemos por la Ley Orgánica de Municipalidades y el Reglamento Interno la potestad de pedir una sesión extraordinaria. Ilegalmente por no dar la cara, el presidente del Concejo Deliberante, en convivencia con Julio Garro, decide no llamar a esa sesión incumpliendo los reglamentos”.

LEA TAMBIÉN Acusaciones cruzadas en el Concejo y una sesión que al final no se hará

De esta manera, la edil aclaró que “el argumento que ha esbozado la presidencia del Concejo Deliberante para no llamar a esa sesión es que no era urgente el temario. Pero no es atribución del presidente tomar esa decisión, sino que el cuerpo tiene que ser convocado y votar si los temas son de urgencia y de interés público”.

Con respecto a la sesión extraordinaria, la presidenta del bloque dijo que se había “llegado a un acuerdo con las y los concejales de Juntos. Nosotros tenemos la voluntad de debatir en el Concejo la responsabilidad de Garro, y tenemos las herramientas del poder legislativo para hacerlo, ya sea interpelando al intendente y armando una Comisión Investigadora. Esos son los proyectos que presentamos y que queremos que el bloque de Juntos también se siente a debatir”.

El concejal Guillermo Escudero afirmó que “analizar si es urgente o no el tratamiento de estos temas, también le corresponde al cuerpo no a la presidencia”, a la vez que afirmó que “lo que nosotros estamos planteando es que el tema central por el cual la ciudadanía platense y esta parte del cuerpo le quiere preguntar al intendente Garro que va a tener su equivalente en la Justicia el día 23 de marzo, es que explique a que se debía su presencia en esa mesa”.

Por su parte, el edil Luis Arias, sostuvo que la decisión de la presidencia del cuerpo “es un abuso de autoridad que se viene sumando a una serie de delitos. Nosotros tuvimos conocimiento de esta mesa judicial a través de un delito que fue el espionaje ilegal hecho por Cambiemos, que documentó otro hecho ilegal que es el armado de la mesa judicial, al cual siguió el falso testimonio de Garro que dijo que no conocía a nadie y después aparece en las fotos”.

“Hubo una catarata de ilícitos y este es uno más, que habla de la impunidad del gobierno municipal, que quiere llevar adelante sus objetivos por encima de las leyes. Esa es la faceta legal, pero falta la faceta política. Los ciudadanos platenses deben saber que, en esa mesa empresarial, donde había empresarios del sector de la construcción y el sector inmobiliario, Garro estaba defendiendo esos intereses”, agregó el edil.