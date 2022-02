Marzo en la tevé: un mes de estrellas, comedias y oscarizadas

Marzo llega a la pantalla cargadísimo de novedades para todos los gustos. Comedias, dramas, series de las que ganan premios, animación, Marvel, películas que irán por el Oscar: en medio de la guerra de plataformas, los servicios on demand continúan con su competencia feroz de lanzamientos, para deleite de la platea.

En materia de series, habrá este mes varias de alto perfil: Marvel estrenará su nueva serie televisiva, “Moon Knight”, que llegará el 30 de marzo a Disney+ buscando, como siempre en su versión de pantalla chica, experimentar un poco más allá de lo tradicional en el universo superheroico: protagonizada por Oscar Isaac e Ethan Hawke, ka serie sigue a Steven Grant, un empleado de una tienda de regalos que padece de afecciones en la memoria, que lo dejan en blanco o le traen recuerdos de otra vida. Steven descubre que tiene un trastorno de identidad disociativo, y que comparte cuerpo con el mercenario Marc Spector. Mientras se enfrentan a sus enemigos, Steven/Marc deben navegar por sus complejas identidades mientras se sumergen en un misterio mortal entre los poderosos dioses de Egipto. Por supuesto, lo que sigue es una experiencia entre la verdad y la mentira, la ficción y la realidad.

También en marzo regresará una de las series más exitosas de Netflix: “Bridgerton”, serie de época, romances y traiciones estrenada el año pasado, regresará para una segunda temporada el 25 de marzo.

Será un mes de estrellas de Hollywood en la pantalla chica: Courtney Cox y Greg Kinnear protagonizan “Shining Vale”, que llega el 6 de marzo a Starzplay para relatar la historia de un matrimonio que se muda a una mansión para salvar a la pareja; Amanda Seyfried protagoniza “The Dropout”, una de las grandes apuestas de Star+ (llega el 3 de marzo), sobre Elizabeth Holmes y el escándalo de Theranos; Samuel L. Jackson aparecerá en la pantalla chica desde el 11 de marzo con “Los últimos días de Ptolemy Grey’”, serie de Apple TV+ sobre un hombre enfermo olvidado por su familia, por sus amigos e incluso por sí mismo, al borde de la demencia, y sus recuerdos; a la misma plataforma llegarán una semana más tarde Jared Leto y Anne Hathaway para protagonizar “WeCrashed”, otra sobre un escándalo, esta vez la caída de WeWork.

La temporada 2 de “Bridgerton”, una de las más esperadas del año, llega a Netflix

A PURA RISA

Será un mes de estrenos grandes también en comedia. Star+ estrena el 11 de marzo “How I met your father”, spin off de la recordada “How I met your mother”, esta vez protagonizada por una mujer Sophie (Hilary Duff), que busca el amor en Nueva York mientras desde el futuro le cuenta a sus hijos cómo conoció al hombre de su vida.

Una semana más tarde, la misma plataforma traerá el nuevo proyecto de la comediante Amy Schumer: “Life & Beth” cuenta la historia de Beth, una mujer con una vida ideal a la que un incidente obliga a enfrentar a su pasado.

La alegría no es solo de Hollywood: marzo será el mes de dos comedias argentinas de alto perfil, “Los protectores” y “Porno y helado”. La primera, estreno de Star+ el 9 de marzo, es una serie escrita por Marcos Carnevale y protagonizada por Adrián Suar, Andrés Parra y Gustavo Bermúdez que sigue a tres representantes de jugadores de fútbol muy diferentes entre sí que deben asociarse para salvar sus respectivos negocios. La segunda es, que Amazon Prime Video estrenará el 11 de marzo, es una serie creada, escrita y dirigida por Martin Piroyansky que cuenta la historia de dos treintañeros perdedores y una joven estafadora que fingen tener una banda de rock hasta que la realidad los obligará a volver realidad la mentira. La serie marcará el regreso a la actuación de Susana Giménez.

Más comedias de marzo: HBO Max estrenará el 3 de marzo “Our flag means death”, comedia de piratas del equipo de “What we do in shadows”; el 17 de marzo “Minx”, en la que una joven feminista y un editor de poca monta se unen en los 70 para crear la primera revista erótica para mujeres; y el 31 de marzo, “Julia”, bioserie sobre la cocinera Julia Childs. Pero el estreno más grande del canal premium y su plataforma tendrá lugar el 6 de marzo: “Winning Time: the rise of the Lakers dinasty” relatará cómo el equipo de basket de Los Ángeles se convirtió en un espectáculo, con dirección del nominado al Oscar Adam McKay. Hablando de deportes el 11 de marzo Netflix estrenará la cuarta parte de “Formula 1 Drive to Survive”, serie documental que retratará la última y alocada temporada de la máxima categoría del automovilismo; y hablando de series documentales, el mismo día la N roja estrenará la miniserie documental “Los diarios de Andy Warhol”.

UN POCO DE CINE

Habrá también mucho cine en las plataformas, incluido uno de los estrenos argentinos más esperados del año: “Granizo”, nueva película de Guillermo Francella, con dirección de Marcos Carnevale y guion del oscarizado Nicolás Giacobone, llegará a Netflix el 30 de marzo. La popular plataforma también estrenará el 16 de marzo “Hoy se arregla el mundo”, película de Ariel Winograd con Leo Sbaraglia de reciente paso por los cines; mientras que Star+ traerá otro estreno argentino, “Cato”, el 18 de marzo.

Será un mes también de películas de grandes nombres: la nominada al Oscar a mejor película “Amor sin barreras”, adaptación del clásico musical de Steven Spielberg, aterriza en Disney+ el miércoles; el 11 de marzo, en tanto, la plataforma estrenará en exclusiva, sin paso por los cines, “Red”, la nueva película de Pixar; el mismo día, llegará “El proyecto Adam”, lo nuevo del director de “Una noche en el museo” y “Free Guy”, Shawn Levy, a Netflix.

En el mes de los Oscar, llegarán varias películas nominadas a las plataformas

Y el miércoles 16 de marzo, la última de Guillermo del Toro llegará a la pantalla chica: “El callejón de las almas perdidas”, con cuatro nominaciones al Oscar, aparecerá en Star+ para contar la historia del carismático pero desafortunado Stanton Carlisle (Bradley Cooper), quien se gana el cariño de la vidente Zeena (Toni Collette) y su marido Pete (David Strathairn) -un ex reconocido mentalista- en una feria ambulante, y logra un pase de oro al éxito usando los conocimientos que adquiere para engañar a la élite adinerada de la sociedad neoyorquina de los años cuarenta. Con la virtuosa Molly (Rooney Mara) fielmente a su lado, Stanton planea estafar a un peligroso magnate (Richard Jenkins) con la ayuda de una misteriosa psiquiatra (Cate Blanchett) que podría ser su oponente más formidable hasta el momento.