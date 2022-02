Otro salvaje asalto a un jubilado en Berisso: lo hirieron con un machete

Algo está sucediendo en Berisso. El delito no para y las historias de violencia generan mucha preocupación ente los vecinos. Ahora le tocó a un jubilado de 83 años, a quien atacaron de la peor manera en su casa del barrio Villa Argüello. Fue poco después de quedar dormido. El televisor de la habitación había quedado encendido.

El lugar del asalto fue 71 y 123. Allí un delincuente armado con un machete se paró frente al dueño de la finca y le hizo vivir una pesadilla, pero despierto.

Carlos Osman enseguida comprendió todo. Y mucho más cuando comenzaron a exigirle todos sus ahorros.

“Fue a la una de la mañana. El delincuente era de alrededor de 40 años y estaba con una cómplice, de unos 16”, precisó el damnificado.

Comenzaba así un caso extremo de inseguridad, que resultó por demás violento y angustiante para la víctima, quien aseguró que los ladrones “estuvieron cinco horas acá, recién se fueron a las 6 de la mañana”, reveló en diálogo con EL DIA.

“TODA LA NOCHE ATADO Y EN EL PISO”

El posterior relato de Osman resultó estremecedor, por la incomprensible fiereza con la que, por momentos, actuaron los delincuentes.

De entrada nomás, “me ataron con ropa los pies y las manos, me pidió que me tire al piso y que no me mueva. Luego me puso encima un pulóver sobre mi cabeza, para que no lo mirara”.

“Así pasé toda la noche, atado y en el piso”, insistió, para dar una acabada idea del calvario que le tocó padecer.

Y todavía retumbaban en su cabeza las frases amenazante que profería el mayor de los ladrones: “No te muevas porque te mato” y “dame la plata, si no te voy a matar”.

“ME CORTÓ DE UN MACHETAZO”

Osman tuvo la sensación de que el asaltante “iba a matarme”, porque “lo creí capaz de hacerlo, porque se mostró muy violento”.

Y reveló que ese horrible pensamiento se robusteció cuando “estando en el piso y sin posibilidad de defenderme, porque demás estaba atado de pies y manos, el delincuente me pegó un machetazo en la cabeza”.

Expuso que a causa de ese brutal ataque “me abrió un corte en la cabeza, del que sangré bastante”.

Cuando los asaltantes se dieron a la fuga y, se supo del hecho, una ambulancia del Same trasladó al jubilado al hospital público de Berisso.

“Me dieron 4 puntos en la cabeza y estoy muy agradecido al médico y a las enfermeras que me atendieron, que además de curarme por la herida, me contuvieron bastante”, resaltó.

También ponderó a “una mujer policía, que me acompañó hasta el remís con el que volví a mi casa”.

“ME ROBARON DE TODO”

Consultado sobre las pertenencias que le sustrajeron en el asalto, detalló que “me sacaron 80.000 pesos que guardaba en un ropero, una estufa eléctrica, un microondas, el celular, un horno eléctrico, perfumes y hasta la carne que tenía en la heladera, para comer al otro día unos bifes. Me robaron de todo”.

Pero más allá de lo antes enunciado, lo que más indignación provocó en este vecino de Villa Argüello fue el agresivo comportamiento del ladrón.

“Podía haber venido a robarme, llevarse lo que quisiera, pero no había necesidad de que fuera tan violento conmigo. ¿Qué resistencia iba a ofrecerle a mis 83 años?”, preguntó a punto de romper en llanto.

“VOY A PONER UNA ALARMA”

Osman contó que no fue la primera vez que sufre un robo en su casa.

“Hace 10 años se metieron acá en momentos en que había salido. Y me robaron 70.000 pesos”. El jubilado no quiere que l roben allí por tercera vez. Entonces, confió, “voy a poner alarma”.