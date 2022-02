El Bitcoin volvió a subir y recupera terreno, aunque los inversores miran a futuro

El Bitcoin recobró fuerzas esta semana y se recupera así de la abrupta caída que sufrió hasta la semana pasada. Primero superó la barrera de los u$s 40.000 y con un nuevo salto se ubicó en u$s 42.700. Si bien está lejos de su tope histórico algo encima de los u$s 80.000, en las últimas 24 horas la moneda cripto líder movió unos u$s 22.874.000.000. Según Coinmarketcap, ese volumen de ventas representó un incremento de 41%.

Sin embargo, los inversores y analistas observan con atención lo que pueda pasar a futuro, más precisamente en el mediano plazo, con el dominio de Bitcoin. Es decir, evalúan saber en qué proporción Bitcoin continuará como líder del mercado. Actualmente la dominancia de esta cripto es del 41 por ciento de la capitalización del total de las monedas que operan en este mercado.

Los optimistas del Bitcoin esperan valores de hasta u$s 80.000, para la cual se pensaría en una dominancia de más del 50%. Pero además esa suba elevaría también los altcoins, es decir, a las demás monedas cripto. Las expectativas se producen a partir de que la tendencia alcista elevaría jugosas ganancias a sus inversores.

Credible Crypto, un trader e inversor, a través de su cuenta de Twitter, que tiene más de 300.000 seguidores, dio su punto de vista sobre lo que podría llegar a ocurrir de aquí en adelante: "Esta es mi opinión sobre la dominancia de Bitcoin en este momento. Bitcoin entró en una quinta ola alcista y comenzará a subir sin parar. Luego, las altcoins se roban el espectáculo y Bitcoin alcanza finalmente su punto máximo. Finalmente, el dominio de Bitcoin alcanza un mínimo histórico, el mercado vuelve a bajar y todo esto se termina".