Pep Guardiola a sus jugadores “fiesteros”: “¡Les sancionaré por no invitarme!”

Mientras en Manchester todos debaten si Pep Guardiola decidirá finalmente renovar su contrato con los Ciudadanos, el mejor DT del mundo se expresó por los jugadores de su plantel que se vieron envueltos en una polémica por una salida nocturna.

El escándalo involucró a Kyle Walker, Riyad Mahrez y Jack Grealish, quienes quedaron expuestos en fotos y videos difundidas por usuarios de redes sociales que lo vieron en un lugar diversión del centro de Manchester. Según acusaciones, los jugadores estaban en estado de embriaguez y desde entonces se empezó a hablar de una posible sanción por parte de las autoridades del City.

Sin embargo, por falta de pruebas suficientes, los directivos del club y Guardiola desistieron de avanzar en sanciones para los competidores. En un contexto ya más distendido, al, ser consultado por lo sucedido, el técnico decidió descomprimir la situación y lanzó una broma que generó risas en el mundo del fútbol.

"¡Estoy muy enfadado, no me invitaron! ¡Que me inviten a la próxima!", tiró Guardiola. "El vídeo no muestra lo que sucedió, cenaron juntos y estaban sobrios. Estaban todos bien, ¡pero serán sancionados por no haberme invitado!", bromeó.