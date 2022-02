El cerebro podría sufrir cambios similares a los del Alzheimer tras un contagio de covid grave

Científicos estadounidenses realizaron un estudio sobre las secuelas del contagio de coronavirus en los cerebros de pacientes que estuvieron en estado crítico y fallecieron. Según pudieron descubrir, hay una alteración similar a la que tienen las personas con Alzheimer.

El mismo fue realizado por el Colegio de Médicos y Cirujanos Vagelos, en la Universidad de Columbia con diez pacientes, por lo que aún queda mucho camino por andar hasta poder determinar cuáles son los efectos colaterales de un contagio grave en el sistema nervioso de las personas.

Esto podría explicar el origen de las lagunas mentales que presentan pacientes recuperados de covid-19. Dicha investigación fue publicada la semana pasada en una revista especializada, The Journal of the Alzheimer 's Association.

Además se puede observar problemas para concentrarse y esos “momentos” de olvidos, explicó el director del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UBA, Ignacio Brusco a Infobae.

En el estudio de estos diez pacientes que fallecieron a causa del contagio de coronavirus se descubrió la presencia de altos niveles de una proteína llamada tau fosforilada, algo muy común en los pacientes con Alzheimer. También había rastros de receptores de rianodina defectuosos, otra característica de la enfermedad mencionada.