El "mito del afilador" se comprobó en La Plata: le quiso cobrar 1.500 por dos cuchillas

El mito del afilador parece comprobarse en La Plata. Es que este oficio, desde hace muchos años, está envuelto en una creencia popular que indica que te informan un precio para afilarte un cuchillo y luego te quieren cobrar mucho más con la excusa de haber "entendido mal". Claro que no se da en todos los casos, pero ya hubo varias denuncias en distintos barrios por este tipo de situaciones por los hombres que recorren la Ciudad haciendo el típico sonido realizado por un instrumento al que se le llama "chiflo"

Daniel, vecino del barrio San Carlos, denunció que le sucedió un hecho similar. "Intentaron estafarme", le dijo a EL DIA en un episodio del cual fue protagonista ayer al mediodía, según reveló. "Sentí el clásico sonido de la armónica que identifica a un afilador y por eso lo llamé. Le pregunté cuánto costaba afilar una cuchilla y me dijo en voz muy clara $150".

Ahí fue cuando le entregó dos cuchillas para que realice su trabajo, el cual tardó en terminar "no más de 3 minutos", según manifestó el vecino. "Cuando terminó le alcancé los $ 300 y me dice que eran $ 1.500, o sea $ 750 por cada una", aseguró Daniel, quien siguió diciendo que "lo miré y le recordé el trato, pero con voz muy prepotente y afianzando su postura me dijo que yo había entendido mal, que eran $ 1.500".

En base a su relato, manifestó que ese supuesto malentendido terminó en una fuerte discusión, que lo llevó a pasar un mal momento. "Obviamente solo le di lo acordado y se fue muy ofuscado", reveló el lector del diario, quien agregó: "Se lo comenté a unos amigos y vecinos, y les mostré una foto que le había sacado. Muchos me dijeron que lo conocen y que les pasó lo mismo".

Por último recordó que "hace unos años a mi papá lo engañaron de esta manera, pero era un hombre de más de 80 años", al tiempo que advirtió: "Sé que éste que me quiso estafar anda por toda la Ciudad".