Cierre de exportaciones: productores autoconvocados lo consideran "una declaración de guerra"

Productores autoconvocados y de base de las entidades gremiales del agro convocaron a una asamblea para definir las acciones a seguir después de que el gobierno nacional cerrara ayer los registros de exportación para la harina y el aceite de soja, una medida que normalmente anticipa el aumento de derechos sobre las ventas al exterior.

Será en el cruce de las rutas 34 y AO12 y el objetivo es discutir las próximas medidas a tomar. Allí funcionó uno de los piquetes más duros en el conflicto de 2008.

“Esto fue una mojada de oreja, una tomada de pelo, se nos están riendo en la cara. Ya sabemos que este último cierre de exportaciones termina cayendo sobre el productor agropecuario y no hay más margen para que nos sigan atacando. Lo que hizo el Gobierno es una declaración de guerra contra el sector productivo”, aseguró Iván Castellaro, agricultor de Cañada de Gómez e integrante del grupo asambleísta autoconvocado de ruta 9 y 178.

“Es imposible seguir así. A los anuncios de ayer los tomamos como una declaración de guerra. Entonces ahora que pase lo que tenga que pasar”, dijo el productor, quien habló de la compleja situación por la que atraviesa el sector productivo, con problemas climáticos, altos costos, y un Gobierno que impulsa una mayor presión impositiva.

Castellaro comentó que los productores en todo el país se van a ir reuniendo. Desde ayer se están organizando en diferentes grupos de WhatsApp. “Por el momento no hay definiciones sobre los pasos a seguir. Puede ser una marcha a Capital Federal, corte de rutas, cese de comercialización, o marcha en las capitales provinciales. Algo vamos a realizar. Estamos hartos y cansados de que el Gobierno nos asfixie cada vez más. Nosotros no somos culpables del mal manejo de los recursos del Estado. La política es culpable”, agregó el productor.

Además, recordó que la actual campaña agrícola está atravesada por la sequía, y si bien los precios internacionales acompañan, en el plano local los mismos sufren el impacto de las retenciones y el desdoblamiento cambiario. A todo esto, se suman los aumentos de los costos para producir. Al respecto, Castellaro comentó: “Muchísimos productores que van a quedar fuera de su actividad por no poder sembrar y por no poder pagar las deudas. El productor siempre cumple con sus compromisos, y este año no podrá hacerlo”.

Por otro lado, el productor autoconvocado sostuvo que el aporte que realizó el campo en los últimos 20 años, fue el equivalente al pago de la deuda externa. “Sin embargo hoy el 50% de la población está en la pobreza. Estamos hartos y cansados de que el Gobierno nos asfixie cada vez más. Nosotros no somos culpables del mal manejo de los recursos del Estado. La política es culpable”, señaló.