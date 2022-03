C. Tangana canceló su participación de este viernes en el Lollapalooza

A menos de una semana del comienzo de Lollapalooza Argentina 2022, el cantante español Antón Álvarez Alfaro, conocido popularmente como C. Tangana, canceló su participación. La organización del festival comunicó que el artista “no podrá hacer llegar la carga ni el personal necesarios para su actuación”.

El rapero tenía previsto participar de la edición 2022 del evento musical el 18 de marzo. Sin embargo, tres días antes de su performance se conoció que no cantaría en el Hipódromo de San Isidro. Además del español, también Janes Addiction y King Gizzard & The Lizard Wizard cancelaron su show.

Según transcendió, el motivo de suspensión del artista madrileño se debe a cuestiones personales. “Por razones ajenas a Lollapalooza Argentina y habiendo recibido todo el apoyo posible por parte de la producción del festival, la oficina del artista lamenta comunicar que C Tangana no podrá hacer llegar la carga ni el personal necesarios para realizar la actuación, por lo que se ve obligado a cancelar su presentación”, explicaron. En el mismo comunicado, el artista se disculpó ante todos sus fans.

De esta forma, debido a las cancelaciones, se sumaron dos nuevas participaciones: Brandi Cyrus y Two Feet. La primera, reconocida DJ y hermana de Miley Cyrus, se presentará el viernes 18. Mientras que el compositor, cantante y productor realizará su show el sábado 19.

En cuanto a la grilla, Alesso reemplazará a C Tangana en el Escenario Flow el viernes 18. El sábado, Two Feet tocará en el horario de King Gizzard & The Lizard Wizard. El horario de la presentación de Janes Addiction agendada para el día domingo será reemplazada por la de Jhay Cortez.

El nuevo line up del Lollapalooza

Además, la organización del Lollapalooza compartió el nuevo line up y la grilla de horarios y escenarios, que fueron modificados a raíz de la cancelación de la presentación de C. Tangana.