Se presentó un ganador del Cartonazo, que por ahora se lleva $600.000, ya que duplica el premio

Esta mañana se presentó en la redacción de EL DIA un ganador del Cartonazo, que además trajo las anteriores 4 últimas tarjetas no ganadores por lo que, de no presentarse otro participante con un cartón con los 15 aciertos antes de las 17, se llevará los $600.000 ya que duplica el premio original de los $300.000 que se pusieron en juega esta semana.

Se trata de Fernando Raúl Carballeda, un vecino de 55 años que vive en la isla Río Santiago desde hace 10 años, y que además es un apasionado ciclista "desde hace 30 años", según reveló. El hombre, empleado de la Municipalidad, contó que el diario lo compra su padre, de 88 años y vecino de la zona del Estadio Único, y que él le controla el Cartonazo. "No lo podíamos creer", manifestó el gran ganador, que además resaltó que su papá "tiene todos los cartoncitos guardados prolijamente, uno por uno".

Carballeda, que tiene dos hijos (Camila y Agustín), contó que vivía en La Plata "pero me separé y me fui a vivir a un terrenito de una tía en la isla. Me fui con lo puesto, huyendo de la realidad". En ese sentido recordó que "viví ocho meses en una carpa, así que imaginate que me agarraron sudestadas y no la pasé bien. Después me empecé a hacer la casita de madera y me enamoré del lugar".

"Nunca nos ganamos nada", dijo el afortunado lector de EL DIA, pero reveló que "siempre tuvimos la esperanza de ganarlo". A la espera de que sea el único ganador y poder ser el dueño de los $600.000, dijo que con el dinero "primero quiero arreglar la casita, que es toda de madera porque los palos se están viviendo abajo. También mejorar un poco la bici y obviamente ayudar a mis viejos".

Cabe resaltar que esta nueva ronda comenzó el viernes pasado con la entrega del cartón junto a la edición impresa del diario, con el que hay que cotejar los números. Es preciso resaltar que el juego permite la chance de presentar los últimos cuatro cupones no ganadores y acierte, asimismo, los 15 números que exige la propuesta, para así llevarse el doble de dinero, lo que totaliza en esta caso $600.000.

Por eso, el diario subraya la importancia de que los participantes guarden los cuatro cupones anteriores que jugaron y no acertaron, tal como lo hizo en esta ocasión Fernando Raúl Carballeda.

Semana a semana, miles de lectores y lectoras siguen el juego para tener una chance de acceder a un premio que les permite cumplir algún proyecto del orden de lo material que de otra manera sería más difícil de concretar.

Para convertirse en ganador de El Cartonazo hay que tener todos los aciertos en el cupón. Cada tarjeta tiene 15 números entre el 00 y el 89. Todos los días hasta el miércoles (cuando cierra la ronda del juego) se publican los números que hay que cotejar con el cartón. Si se cumple con el total de los aciertos el lector o lectora portadores de ese cupón ganó el premio. En ese caso debe llamar el miércoles al 425-0101 y presentarse en diagonal 80 Nº 815 en el horario de 11hs. a 17hs.. De presentarse más de un ganador, el pozo será repartido de manera equitativa entre quienes acrediten con sus cupones haber completado los 15 números.