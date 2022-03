"Es un ser sin sentimientos": la respuesta de la mamá de Fernando al padre de Pertossi

Graciela Sosa, la madre de Fernándo Baez Soza, el joven asesinado en Villa Gessel por un grupo de rugbiers, reaccionó a los dichos del padre de uno de los acusados por el crimen de su hijo y aseguró que "es un ser sin sentimientos".

“Es una ofensa que considere que su hijo es una buena persona. Este señor no supo educar un hijo. Es un ser sin sentimientos”, aseguró la mujer en charla con TN.

En la misma entrevista, agregó: “No tiene corazón. No sé si llamarlo humano... A mi hijo lo asesinaron, todos son culpables. Cada uno tuvo un rol. Y todos disfrutaban lo que hacían”.

Marcos Pertossi, padre de Lucas Pertossi, cuestionó que su hijo esté en la cárcel al sostener que "no tiene nada que ver con esto". "No es ni asesino, ni es malo. No tiene malas intenciones. Es un chico que vive feliz con las cosas que hace”, afirmó en Telenoche.

“Lo que ha sucedido no está muy claro. Lucas está en una situación en donde está sentado, ve que le están pegando a un amigo, va a separar al amigo, no sabe quién era el muchacho... Estaba filmando. Lucas está preso por una filmación. ¿Por una palabra que dijo (‘caducó’)?”, sostuvo.