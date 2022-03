Lanata no se casa en La Plata: la invitación tiene una curiosa exigencia y la frase "no sean ratas"

Finalmente se confirmó dónde y cuándo se casará Jorge Lanata con su novia platense Elba Marcovecchio. Con el envío de la invitación a la boda a los asistentes, quedó descartado que la ceremonia y la fiesta se lleven a cabo en La Plata, tal como se había especulado en un primer momento.

Tras dos años de relación, el periodista y la abogada serán protagonistas de lo que seguramente será el "casamiento del año", aunque pocos podrán disfrutarlo ya que el festejo será con una reunión íntima, según anunciaron. "Lo invitan a su casamiento religioso y por civil, abril sábado 23 a las 19 en el partido de Exaltación de la Cruz, esto es Buenos Aires, Argentina. 19:00 horas la recepción, 20 horas es la ceremonia religiosa", se puede leer en la tarjeta que entregaron los novios, que además tiene una curiosa aclaración para los asistentes: "No habrá baile, ni carnaval carioca, ni proyección de videos 'emotivos'".

Pero también llamó la atención otra parte del texto en la que expresan: “Como lo único que quisiéramos es un original de Rothko (3 millones de dólares los más baratos) hemos decidido que lo más oportuno es donar los regalos a quien lo necesite y haga un buen uso de ellos: Fundación Margarita Barrientos. Recibirán en los próximos días los links de sus necesidades por WhatsApp. No sean ratas, piensen que no es para nosotros y quedarán muy mal (con nosotros) si eligen el costo de un portarretratos. Gracias”.

El que confirmó la noticia fue el propio Ángel de Brito, quien mostró la tarjeta y contó que “Lanata y Elba se van a casar el 23 de abril", a lo que la panelista Yanina Latorre agregó: "No es con fiesta, es una cena. Ya me invitaron y me dijeron que me tire todo. Están felices. Se aman”. También dijo que “es una mega cena que va arrancar a las seis de la tarde. No va a haber baile. Son pocos invitados. Van a ir 70 invitados”.

El periodista Carlos Monti, en tanto, habló del tema en su programa "Nosotros a la mañana" y expresó: “Yo sigo a la doctora Marcovecchio en Instagram y en sus historias publicó algo que me llamó la atención: un retrato de San Jorge -cuya celebración en el calendario cae el 23 de abril- junto al que escribió: ‘Amo tu risa, tus palabras, tu silencio, tu mirada, tu abrazo, tus besos, tu ser, amo tu amor. La vida juntos es una bendición’”. También reveló que en el nuevo estudio de la abogada platense pudo comprobar que un gran cuadro con la figura de San Jorge decora una de las paredes de su despacho. Monti dijo que “lo mandó a pintar Jorge Lanata especialmente”, al tiempo que resaltó: “Yo relaciono esta imagen con el dato de que San Jorge es el 23 de abril”.

También dio otros detalles, como el número de invitados. Manifestó que inicialmente rondarían los 50, pero la cifra se habría incrementado. “Ahora se tiran a 90, y ahí queda”, dijo.

Cabe recordar que Jorge Lanata y su actual pareja, Elba Marcovecchio, se conocieron por un tema profesional. Después de un tiempo, el periodista y la abogada se enamoraron. La relación comenzó mediante un "encuentro laboral" cuando Marcovecchio trabajaba para el estudio de Fernando Burlando y evolucionó rápidamente hacia un noviazgo.

"Nos conocimos por una cuestión profesional mía, por un tema que estoy trabajando mucho, que es un tema de imagen, los derechos de imagen", contó Lanata en 2020 cuando recién blanquearon la relación.