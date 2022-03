VIDEO. Pipo Gorosito de cara al clásico: "Estamos con la máxima ilusión de revertir la racha"

Néstor Gorosito brinda la conferencia de prensa en Estancia Chica, en la previa del clásico ante Estudiantes, que se disputará este domingo en el Bosque. El DT del Lobo analiza cómo está su equipo de cara al trascendental choque.

Estas son las principales frases:

- "Uno busca alternativas y pone al que está mejor. Hay picos de rendimiento y uno tiene que tratar de poner como entrenador al que está en un pico máximo o que mejoró respecto al que está jugando".

- "Hay que cortar una racha adversa de hace un tiempo a esta parte. Estamos con la máxima ilusión. No se necesita de la motivación porque por todo lo que se juega lo motivacional ya está".

- "Ya le preguntaron a un dirigente si estaban reunidos para echarme. No está en nuestro ánimo ni en el de los dirigentes ni en el de los jugadores. Nosotros no pensamos en un resultado negativo. Siempre pensamos en positivo. Que después pase otra cosa no importa. No digo qué puede pasar si choco de frente con un camión. Yo soy así, más allá de que después pase".

- "Melluso jugó un partido y medio en los últimos seis meses. Nuestro interés es llevarlo bien y tenerlo a disposición de la mejor manera desde lo físico y futbolístico".

- "Vamos a jugar contra Estudiantes tratando de ganar el partido, que estuvimos la otra vez al lado de ganarlo, que no pudimos hacerlo más por nosotros que por otra cosa, ese es el desafío. Estamos muy bien con el plantel porque muchas veces uno como entrenador se da cuenta cuando no está bien. También con los dirigentes tenemos una buena relación. Tenemos la máxima ilusión de revertir cuanto antes la racha que tenemos".

- "Jugar un clásico es muy lindo. Para los jugadores es precioso, se vive distinta la semana, para el técnico exige aún más trabajo. El objetivo es el de siempre, ganar".

- Respecto a la seguidilla de partidos que viene jugando Estudiantes dijo: "Con el tema de los cinco cambios te da más amplitud para renovar casi el 50% del equipo. Eso les permite mantener a los que entran estar al mismo ritmo de los que estaban anteriormente. No va a ser preponderante al menos en los primeros 75 minutos".

- "Entendemos y agradecemos la expectativa que viven los hinchas en estas horas. Nosotros tenemos que representarlos en la cancha de la mejor manera".