Admiten reunión con Macri por el “Pata” Medina

Ex ministro Villegas

El ex ministro de Trabajo bonaerense en la gestión de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, admitió ayer en un escrito presentado ante la justicia que fue citado a una reunión con el ex presidente Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno para hablar de la situación generada por Juan Pablo “Pata” Medina en el gremio de la construcción. Según la declaración a la que accedió EL DIA, Villegas dijo que “desde la Provincia se armó una estrategia que abarcaba lo político, lo jurídico y lo judicial para abordar la problemática que este sujeto (por Medina, ex líder de la Uocra La Plata) había generado”.

En un escrito entregado al juez federal platense Ernesto Kreplak durante su declaración indagatoria en el marco de la causa denominada “mesa judicial” bonaerense, Villegas negó haber cometido delito alguno, dijo que todo lo que se hizo referido a “los problemas” generados por el “Pata” para los empresarios de la construcción fue legal y que se encaró una estrategia político judicial ante la comisión de “delitos”.

“Los problemas más importantes generados por Medina comenzaron a ser específicamente además de los referidos, en tres áreas muy sensibles: obra pública provincial, obra pública nacional y obras en la destilería de YPF”, detalló en el escrito.

Villegas dijo que se presentó en la Casa Rosada y fue guiado hasta la privada de Macri donde había una reunión en curso y se sumó “para tratar el último tema: Pata Medina y Uocra La Plata, motivo por el cual se me había convocado”.

En ese marco, detalló que los asistentes fueron el propio Macri los ministros Patricia Bullrich, Germán Garavano, Jorge Triaca y Guillermo Dietrich y el titular de la AFI, Gustavo Arribas. Según relató, Macri “planteó el tema Uocra La Plata porque dijo tener informes de Dietrich sobre atrasos, complicaciones y conflictos con toda la cadena de contratistas en las obras de carácter nacional que se llevaban a cabo en ese ámbito”. “En ningún momento ni el señor Presidente ni ninguno de los asisten planteó ni insinuó absolutamente nada ilegal”, remarcó. Y negó “haber armado en forma clandestina una o varias causas al señor Medina y sus allegados”.