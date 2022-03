Para no moverse del sillón: la agenda del fútbol para ver por TV este sábado

La agenda del fútbol en la TV el sábado 19 de marzo

Copa de la Liga Profesional 2022

14:00 Lanús vs Banfield (TNT Sports)

16:15 San Lorenzo vs Huracán (TNT Sports)

18:30 Colón vs Unión (Fox Sports Premium)

20:45 Independiente vs Racing (Fox Sports Premium/TNT Sports)

Primera Nacional

15:30 Def. de Belgrano vs Alvarado (TyC Sports Play)

16:00 Estudiantes vs Gimnasia Jujuy (TyC Sports Play)

16:00 Chacarita vs Deportivo Madryn (DirecTV Sports)

16:00 Guillermo Brown vs Dep. Morón (TyC Sports Play)

17:00 Gimnasia Mendoza vs Güemes (TyC Sports Play)

18:00 San Martín Tuc. vs Almagro (TyC Sports Play)

18:30 Chaco For Ever vs Belgrano (TyC Sports Play)

19:30 Mitre vs Ferro (TyC Sports Play)

20:00 Santamarina vs Flandria (TyC Sports Play)

Primera División B

15:30 Cañuelas vs Acassuso (TyC Sports Play)

15:30 Deportivo Armenio vs UAI Urquiza (TyC Sports Play)

Primera División femenina de Argentina

15:00 Estudiantes vs SATSAID (Redes sociales DeporTV)

16:00 Boca Juniors vs San Carlos (Redes sociales DeporTV)

La Liga de España

10:00 Alavés vs Granada (ESPN 3)

17:00 Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid (ESPN)

Serie A

11:00 Napoli vs Udinese (ESPN 2)

14:00 Inter vs Fiorentina (ESPN)

16:45 Cagliari vs Milan (Star+)

Premier League

09:30 Aston Villa vs Arsenal (Star+)

FA Cup

Cuartos de final. 14:15 Middlesbrough vs Chelsea (Star+)

Ligue 1

13:00 Lens vs Clermont Foot (ESPN 2)

17:00 Nantes vs Lille (ESPN 3)

Bundesliga

11:30: Mainz vs. Arminia Bielefeld (Star+)

11:30 Hertha Berlin vs. Hoffenheim (Star+)

11:30 Greuther Furth vs. Freiburg (Star+)

11:30 Stuttgart vs. Ausburg (Star+)

14:30 Bayern Münich vs Union Berlín (Star+)