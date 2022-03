El sector agroindustrial, con críticas a las medidas

Sectores de la economía relacionados al campo, salieron ayer a cuestionar los anuncios formulados por el gobierno nacional que incluyen una suba de las retenciones a los subproductos de la soja.

“Cercenar exportaciones y subir impuestos es frenar la dinámica del principal sector que, actualmente, provee divisas y genera empleo. Es ir a contramano de lo que debemos discutir para lograr abastecer a un mundo que requerirá un mayor aporte de nuestro país”, expresó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Si bien hasta el momento no se difundió un comunicado de la Mesa de Enlace en relación a los anuncios realizados por el Gobierno para combatir la inflación, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, se reunió con más de 100 productores de papa en la localidad de Otamendi y reafirmó estar seguro de que “las retenciones no fueron, no son y nunca serán el camino. No necesitamos ´guerra contra la inflación´, pedimos acuerdos”.

El campo viene analizando protestas. De hecho, tal como informara este diario en su edición anterior, productores reunidos en San Pedro avanzaron con la idea de movilizar a Capital Federal y volver a las rutas, aunque sin efectuar cortes, al menos por el momento.

En tanto, desde la Bolsa de Cereales dijeron que la guerra en Europa “nos pone frente a la responsabilidad de producir más y con mayor valor agregado para atender esas demandas. Esto, va a generar divisas y por supuesto mayor empleo entre nuestros compatriotas”.

La entidad cuestionó que las medidas adoptadas por el gobierno nacional se transforman nuevamente en un abrupto cambio en las reglas de juego, que impiden una mayor producción, industrialización de la materia prima y exportaciones, para luego derivar en una reactivación de la economía local.

Por otro lado, la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina expresó su preocupación por la creación del Fondo Estabilizador del Precio de Trigo. “El mismo va a generar un desajuste financiero que a las pymes las pone en alto riesgo. En el pasado ya han existido fondos y programas de estabilización del mercado de trigo que han provocado distorsiones en el mercado interno y han puesto en jaque al sector molinero PyMEs”, dijo el presidente de la entidad, Oscar Marino.

DISTORSIÓN

La entidad también subrayó que más allá de las diferencias en la implementación del fondo, “lo cierto es que la distorsión en el mercado y el perjuicio a las PyMEs será inevitable por la propia naturaleza de su funcionamiento. Es que estos fondos estabilizadores del precio de trigo generan un precio subsidiado del producto a comercializar, que en el caso se lo retrotrae a los valores pre-guerra Rusia y Ucrania, para garantizar el precio final de los productos derivados en la mesa de los argentinos. Esta política sólo puede ser llevada a cabo con mecanismo de compensación por parte del Estado a favor de los molineros”.

A su vez, plantearon como problemática que el contralor de esta política de compensaciones “impone trámites extensos para la percepción de la compensación, lo que obliga a los molineros a financiar el precio subsidiado de su producto a costos que ni siguieran cubren o sostienen la estructura de sus gastos. La tardanza y burocratización del beneficio tiene un impacto financiero altamente negativo en nuestras empresas PyMEs que no cuentan con el capital de trabajo necesario para hacer frente a esta realidad”.