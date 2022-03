"Gordo mantecolero": Julián Casablancas, cantante de The Strokes se fue del país enojado por los insultos

The Strokes llegó a Argentina para brillar en la segunda noche del Lollapalooza pero la jornada tan esperada por sus fans quedó empañada por un hecho que su vocalista, Julián Casablancas, no podrá olvidar. Tal parece que habría recibido comentarios gordofóbicos que no le cayeron en gracias.

“Gordo mantecolero” fue el insulto que recibió Casablancas en pleno show y por el que estuvo a punto de abandonar el escenario. Estos comentarios respecto a su cuerpo arrastran una historia entre sus fanáticos desde hace varios años.

Durante una visita de la banda neoyorquina a Argentina, sus seguidores le acercaron de regalo una tableta de mantecol. Desde ese día y en referencia a su cuerpo, los fanáticos comenzaron a decirle “gordo mantecolero” pero este último sábado, su paciencia llegó al límite.

En medio del espectáculo de Lollapalooza, los asistentes le arrojaron la golosina argentina y entre el público resaltaba el cartel que, una vez más, lo insultaba. El hecho se volvió viral y repudiado en las redes sociales, asegurando que si la banda no vuelve al país, sería responsabilidad de los autores de la idea.

Enojo

Julián Casablancas dejó pasar un momento y luego publicó un mensaje en sus redes sociales, que más tarde borró. Allí agradeció el cariño que recibió de la gente durante estos días pero repudió el “body shaming”, término en inglés sobre la discriminación por el cuerpo. Antes de eliminar el mensaje, aclaró que el mantecol y la comida argentina le parecen “asquerosos”.